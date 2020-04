Fonsi Nieto, sobre la muerte de su padre: "En una situación normal se podría haber hecho algo"

Para Fonsi Nieto (41 años) la cuarentena está siendo una época especialmente difícil, tras la muerte de su padre, Alfonso González, el pasado 7 de abril, un adiós que llegaba apenas una semana después de que su abuela paterna, Teresa Roldán, falleciera a los 102 años.

Estas muertes podrían haberse evitado en una situación normal, según las propias palabras del expiloto. "Mi padre murió de una hemorragia gastrointestinal, y en una situación normal llamas a una ambulancia y se podría haber hecho algo. Pero al final se juntaba que mi madre es asmática (que es factor de riesgo en esta situación)...", ha desvelado.

En las últimas semanas Fonsi Nieto ha tenido que hacer frente a dos duras pérdidas. Gtres

Fonsi ha explicado que su padre "tenía una pequeña úlcera y yo creo que el estado de ánimo creo influye en el cuerpo". En concreto, el expiloto ha asegurado que Alfonso estaba muy afectado por las vidas que se ha cobrado la crisis generada por el coronavirus: "Mi padre había perdido muchos amigos en estos últimos días y estaba muy triste. Luego sucedió lo de mi abuela, que para él era como una madre", ha afirmado, "cuando estás más fuerte, más positivo te recuperas mejor".

Sobre cómo ha vivido las muertes de dos de sus seres más queridos, el Dj ha asegurado: "Nos han metido desde muy pequeñitos el 'pegarnos' latigazos al sufrir una muerte cercana, a estar en el tanatorio, y de esta manera la verdad es que hemos podido despedir a mi padre cuatro personas y he podido estar seis o siete días junto a mi madre y mi hermana hablando de cosas que nunca habíamos hablado. Eso en una situación normal no la podría haber vivido así".

A pesar del dolor por la pérdida, ha querido sacar algo positivo de esta dura situación: "Yo me fui de casa a los 18 y no recuerdo desde hace 20 años el haber estado con mi hermana y con mi madre... y hasta tiene una parte bonita". "Lo que más hecho de menos, es el poder abrazar a la gente que quiero".

El expiloto opina que la crisis generada por el coronavirus debería de provocar una profunda reflexión en nuestra sociedad: "Durante este tiempo hemos estado indignados por todo, nos molestaba todo, tonterías que no tenían importancia, de cosas que se discuten en temas de televisión, políticos... y hay que utilizar esto para sacar la parte positiva. El ver que esta es nuestra victoria, toda la labor de la gente que hay detrás y por todo lo que seremos después".

Fonsi Nieto ha tratado de relativizar su situación: "Te acuerdas de otros que lo están pasando mal. Hay que ser solidario, pero no solo por esto que está pasando... Yo lo he intentado siempre y no solo por esto. Siempre he intentado mirar a otro lado y ver que hay gente que lo está pasando peor".

El sobrino de Ángel Nieto ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo que ha recibido por las redes, que son los que le han ido ayudado en estos momentos: "Recibir mensajes de cariño, a mi me ha ayudado mucho a enfrentar esta situación", ha explicado, "tu gratificación es el cariño de la gente. A veces piensas que las redes son un rollo, pero me ha ayudado mucho, el cariño de la gente. Ha sido una buena terapia para poder vivir este momento". Ahora está centrado en su madre, Esperanza Nieto: "Mi madre asimilándolo poquito a poco".

Además, ha asegurado que tiene un precioso recuerdo de su padre, Alfonso González: "Me quedo con el recuerdo de mi padre cuando estaba vivo. Fuimos al entierro por mi madre y porque consideraba que tenía que ir, porque mandaron muchos ramos y quería verlos... pero me hubiera quedado en casa recordando lo que me he reído con él".

En este sentido, ha añadido que si el entierro se hubiera producido en circunstancias normales habría sido más difícil. "Hubiera sido durísimo todo el proceso del tanatorio, entierro... Yo ya se lo he dicho a mi familia yo no quiero tanatorios, entierros. El haber vivido esto, te hace verlo de otra forma. Nadie va con ganas y el que lo está viviendo...", ha explicado.

Un multitudinario adiós que sí tuvo su tío, Ángel Nieto, que falleció hace dos años tras sufrir un accidente de tráfico en Ibiza: "Es verdad, es el extremo opuesto, homenajes en Ibiza y era como: '¡Macho no tengo más lágrimas!'".

