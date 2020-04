Aída Nizar, detenida por amenazar presuntamente a su pareja con un cuchillo

La polémica colaboradora televisiva Aída Nizar (44 años) ha sido detenida por la Policía en la madrugada de este lunes por, supuestamente, amenazar a su pareja con un cuchillo. Tal y como ha podido conocer JALEOS en exclusiva, los agentes se personaron en la vivienda que la ex gran hermana tiene en Madrid, alertados por una discusión de esta con su novio, Fernando.

Según el relato de la supuesta víctima a los agentes, Aída se enfrentó a él cuchillo en mano, amenazándolo gravemente y echándolo de su casa con lo puesto. Cuando llegaron las autoridades, Nizar se negaba a abrir la puerta de su domicilio para explicar lo sucedido y que Fernando pudiese recoger algunas pertenencias. Finalmente, tras la insistencia de los agentes y la advertencia de acceder por la fuerza, la supuesta agresora les permitía la entrada a la vivienda, siendo detenida de inmediato para prestar declaración sobre lo sucedido, según fuentes de la Policía Nacional.

Tras varias horas en la comisaría del barrio de Hortaleza, la colaboradora era puesta en libertad, aunque se desconoce si el asunto se ha acabado aquí o existe alguna denuncia por parte de su pareja tras esta pelea.

La policía acudía este lunes de madrugada a la vivienda de Aída Nizar.

Este medio se ha puesto en contacto con Aída Nizar para conocer su versión sobre los hechos, aunque la colaboradora ha optado por guardar silencio. Quien sí ha accedido a hablar con JALEOS ha sido su madre, Mari Ángeles Delgado, que ha asegurado desconocer los hechos: "He hablado hace poco con ella y no me ha dicho nada", afirma.

Tal y como Aída ha dejado patente en sus redes sociales, donde siempre es muy activa, se encontraba pasando el confinamiento con Fernando en su casa de Madrid desde que se decretase el estado de alarma el 14 de marzo. El propio Fernando se encargaba de explicar a los agentes que se personaron en el domicilio que durante la convivencia habían tenido constantes discusiones y peleas que acabaron desembocando en el fuerte enfrentamiento de este lunes.

Hasta que se ha conocido este turbio episodio, la pareja pregonaba su felicidad desde el pasado verano con constantes muestras de amor en público y románticas fotografías en redes sociales. Unas publicaciones de las que ahora no queda ni rastro en el perfil de Aída Nizar en Instagram.

Sin embargo, la que fuera concursante de Gran Hermano no ha cesado su actividad en esta aplicación. Pocas horas antes del suceso por el que ha sido detenida, seguía compartiendo contenidos en su cuenta, algo que ha continuado haciendo en la mañana de este lunes, aunque sin hacer ninguna referencia a su novio ni, por supuesto, a la supuesta pelea por la que ha acabado detenida.

Su historia de amor

Aída y Fernando han mostrado su amor en redes sociales.

Hasta que ha ocurrido este altercado, la relación de Aída y Fernando parecía idílica. Pese a que siempre mantuvo la vida personal de su pareja en el anonimato, la televisiva no dudaba en mostrar al mundo la felicidad que sentía junto al que ha llegado a definir como el hombre de su vida.

La última declaración pública de amor hacia su novio la hacía el pasado lunes 13 de abril, cuando compartía en sus stories una romántica estampa en la que aparecía leyendo El monje que vendió su Ferrari con la mano entrelazada a la de él.

