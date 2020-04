Roberto Bautista desvela que está esperando su primer hijo con Ana Bodi

Roberto Bautista (31 años) ha anunciado que está esperando su primer hijo con Ana Bodi tras cinco años de relación. "Está embarazada y nuestro hijo nacerá para septiembre si todo va bien, para la final del US Open o principios de Roland Garros", ha desvelado el propio tenista durante una conversación en directo en su Instagram junto con su compañero Roberto Carretero (44).

Al igual que muchos rostros conocidos, el deportista ha recurrido a las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores y, de paso elogiar a su esposa, de quien ha dicho que siempre le ha apoyado en "los momentos difíciles". Sobre todo el año pasado, cuando falleció su padre Ximo Bautista justo cuando lograba alzarse con la copa Davis.

Roberto Bautista está esperando su primer hijo con Ana Bodi.

"Ana, durante el torneo, no me quiso decir nada, prefirió esquivar el partido con Croacia, aunque por la noche ya me lo contó. A partir de ahí, dormí poco, mal, y al día siguiente llamé a la doctora y me dice que debo decidir entre alargar a mi padre en la situación en la que estaba o acercarme a despedirme. Yo prefería que no se supiera para que no se desviara la atención. Por suerte o por desgracia pude vivir los últimos minutos de mi padre con él. Después de fallecer, a partir del entierro, el chip me cambió, vi la pasión de la Copa Davis, el apoyo del público y de los compañeros y decido volver para Madrid enseguida", relató hace varios meses en una entrevista con Pablo Motos (54) en El Hormiguero.

Durante esta visita al programa el tenista ya dejó caer que Ana y él tenían planeado ampliar la familia: "A Ana, decirle que la quiero mucho, que se lo he dicho mil veces, hemos pasado un fin de semana increíble con nuestros amigos y la gente que más queremos. Dentro de poco buscaremos un hijo o una hija, o lo que sea", aseguró.

Bodi y Bautista comenzaron su relación en 2015 y desde entonces se han vuelto inseparables. Ella, una castellonense discreta que prefiere vivir alejada de los focos mediáticos, ha demostrado ser su apoyo más incondicional tanto fuera como dentro de la pista.

El pasado 30 de noviembre decidieron contraer matrimonio en su Castellón natal rodeados de amigos y familia en un enlace de lo más emotivo. La boda comenzó con una sencilla ceremonia civil al aire libre en la finca Mas de Lucía (ubicada en la localidad de Nules) que se alargó aproximadamente una hora.

Siempre considerados con la prensa, tras la boda no dudaron en posar ante las puertas de la finca a los medios allí congregados y, de paso, agradecerles todo el cariño que habían recibido por parte de los medios de comunicación.

En las instantáneas se puede apreciar el sencillo y elegante look que escogió la novia para su gran día: en blanco, de manga larga con botones forrados a tono, cintura muy ceñida con un escote barco con aplique de flores bordadas en crudo, que se remata con una capa que funciona también de cola. El novio, por su parte, optó por un sencillo traje azul con chaleco y una corbata a juego.

Una boda con la que sellaban cinco años de amor y con la que el tenista dejaba atrás uno de sus años más duros, tras el fallecimiento de su padre. "Mi novia decía que se iba a casar con un chico al que nunca había visto borracho. Al día siguiente (de la ceremonia) estaba fatal. Bailé, canté… de todo. Mi mujer lo resumió con un 'me sorprendiste'", explicó Bautista en El Hormiguero.

