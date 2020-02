Primeras palabras de Alessandro Lequio tras el nuevo ingreso de su hijo Álex

Álex Lequio (27 años) permanece ingresado en el Hospital Ruber Internacional tras nuevas complicaciones en su recuperación. Ana Obregón (64) está a su lado, igual que en ocasiones anteriores, y no se ha separado de su hijo en ningún momento.

La actriz no ha querido pronunciarse sobre este nuevo ingreso y continúa guardando silencio sobre el estado de salud de su hijo. Quien sí ha hablado ha sido su padre Alessandro Lequio (59), que a pesar de que no ha comentado nada al respecto desde el plató de El Programa de Ana Rosa ha sido inevitable encontrarse con los reporteros a la salida de las instalaciones de Telecinco.

"No hay nada que decir, mi hijo está bien, está tranquilo y ya está. No tiene nada que ver con una recaída, Ana está maravillosa como siempre. Estamos bien, todos bien. No puedo decir más, muchas gracias", ha respondido serio y tajante el colaborador, que a pesar de sus cortas declaraciones ha aclarado que no se trata de una recaída en su enfermedad y ha aprovechado para dar las gracias a su expareja y madre de su hijo.

Álex vuelve a contar con el respaldo de sus padres en su batalla y continúa luchando con optimismo y fuerza.

Lucha contra el cáncer

Desde que a Álex Lequio le fuera diagnosticado un cáncer hace casi dos años, el joven no ha parado de luchar contra la enfermedad. Fue en marzo de 2018 cuando descubrió que algo no iba bien. "Hace un año ya desde la primera noche que me desperté por un 'tirón de espalda' y nos pasamos seis horas andando de punta a punta sin sentido por el cuarto", escribió en sus redes sociales.

Tras el fatal diagnóstico, Álex y Ana Obregón pusieron rumbo a Estados Unidos para recibir un novedoso tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

Después de seis meses bajo cuidados médicos, madre e hijo pudieron regresar a España para continuar con sus vidas. Lequio continuó el tratamiento entre el hospital Quironsalud de Barcelona, tal y como confirmaron unas fotografías que publicó en exclusiva este periódico; y la Clínica de Navarra.

Cuando parecía que lo peor había pasado, lo cierto es que Álex Lequio ha tenido varias recaídas que le han llevado a cancelar algunos de sus compromisos profesionales y a volver al hospital.

