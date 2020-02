Belén Esteban reaparece tras la muerte de Fran Álvarez y le manda un mensaje a su familia

Belén Esteban (46 años) ha reaparecido este miércoles en Sálvame después de más de una semana alejada de la televisión por la muerte de su exmarido, Fran Álvarez. La colaboradora viajaba a Tenerife con su actual pareja, Miguel. Unas vacaciones que, según se ha dicho en la cadena, estaban programadas con anterioridad.

Hasta el momento, Belén no se había pronunciado sobre este asunto, aunque su entorno ha asegurado que el repentino fallecimiento ha supuesto un mazazo para ella y, pese a que no estuvo en el tanatorio para apoyar a la que fue su familia política, sí acudieron algunos amigos cercanos como Mariví y Tina.

La de Paracuellos ha vuelto a su programa visiblemente compungida y vestida de negro. Sin embargo, no ha querido revelar ningún dato nuevo: "Estoy bien. Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar", ha contestado ante el interés de Carlota Corredera (45).

"Quiero mandar un abrazo a sus padres, a su hermana y a su hijo, pero especialmente a Maruja", ha dicho sobre su exsuegra, un apoyo que ha reiterado en dos ocasiones.

Belén ha mandado un mensaje de cariño a la familia de Fran Álvarez. Mediaset

Belén también ha querido aprovechar para desmentir que su ausencia en el programa se debiera a que estaba 'calentando' una exclusiva: "Por respeto tanto a él como a su familia ni se me ha pasado por la cabeza decir nada", asegura. "Qué poco me conoce la gente...", se ha lamentado al conocer los comentarios sobre la posible entrevista hablando de Fran.

La colaboradora de Sálvame ha agradecido públicamente a sus dos amigas por cómo se han portado con ella en este momento complicado: "Una vez más, han demostrado todo lo que me quieren".

A pesar de su intento por permanecer en silencio, Belén Esteban no ha podido ocultar su enfado con los medios por algunos comentarios. Especialmente, le han molestado las publicaciones sobre su primera salida de casa tras la muerte de su exmarido: "Fui a comprar el pan y a tomarme mi café como hago todos los días", ha aclarado.

En medio del debate sobre el silencio de Belén, ella ha aclarado que no ha prometido nada a los familiares de Fran Álvarez, tal y como se ha dicho : "Si no hablo es porque no quiero, nadie me ha pedido nada".

Belén Esteban y Fran Álvarez estuvieron juntos ocho años, cinco de ellos como matrimonio.

Para terminar, la colaboradora ha desvelado qué papel ha tomado su actual marido, Miguel Marcos, en este asunto: "Está apoyándome, como siempre", explica visiblemente molesta por el interés de la prensa.

Fran Álvarez fallecía en la madrugada del pasado 10 de febrero en su casa de Madrid a causa de una parada cardiorrespiratoria. El encargado de dar la noticia era su amigo, el periodista Aurelio Manzano, en el programa Viva la vida: "Tenía que ir a trabajar hoy y no fue. Mandaron a unas de las empleadas del bar y cuando han abierto la puerta se lo han encontrado sin vida encima de la cama", explicó entonces.

[Más información: Muere Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, a los 43 años de edad]