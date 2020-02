Primeras imágenes de Belén Esteban tras la muerte de su exmarido Fran Álvarez

Cabizbaja, esquivando a la prensa y con la cara desencajada. Así salía de su domicilio a primera hora de la mañana Belén Esteban (46 años). Esta ha sido su primera aparición tras la muerte este domingo 9 de febrero de su exmarido, Fran Álvarez, a los 43 años de edad. La colaboradora de Sálvame, que ha ocultado su rostro con unas gafas de sol, no ha querido responder las preguntas de los reporteros que le hacían la espera, se ha montado en su coche y se ha dirigido a desayunar.

A la salida del bar, Belén ha salido muy seria y sin querer pronunciarse al respecto aunque, a juzgar por su semblante, está atravesando un difícil momento. De hecho, la televisiva cuando se enteró de la noticia, este domingo por la tarde, rompió a llorar. No se esperaba este triste desenlace para el hombre con el que compartió cinco años de su vida aunque ambos se conocían desde que eran muy jóvenes.

Entre lagrimas, Aurelio Manzano fue el encargado en dar la trágica noticia del fallecimiento de Fran Álvarez, íntimo amigo de el periodista. Fran fue hallado muerte en su casa, en la Elipa en Madrid, el modesto barrio donde vivió prácticamente toda su vida, a excepción de los cinco años que estuvo casado con Belén. Durante el tiempo que duró el matrimonio, la pareja convivió en el chalé adosado de Paracuellos del Jarama, donde actualmente reside la televisiva con su actual marido, Miguel Marcos (32).

Por el momento se desconoce la causa de su muerte. A lo largo de la mañana está previsto que se le practique la autopsia en el Instituto Anatómico Forense. Después, sus restos mortales serán trasladados hasta el tanatorio de la M30 de Madrid.

La muerte de Fran Álvarez era, para muchos, la crónica de una muerte anunciada. Él mismo había confesado que no estaba atravesando un buen momento por no haber superado su adicción al alcohol. De hecho, el ex de Belén Esteban iba a ingresar, de nuevo, la próxima semana en un centro de desintoxicación. "Tenía muchos altibajos. Estaba muy bien con su nueva pareja y muy feliz, pero de repente se desmadraba dos días", ha asegurado su gran amigo Aurelio Manzano.