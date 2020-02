Rebeca y Connie, las dobles de Shakira y JLo que causan sensación tras la Super Bowl: hablamos con ellas

Shakira (43 años) y Jennifer Lopez (50) ya han hecho historia. A su ya de por sí extensa y probada trayectoria profesional sobre los escenarios, hace justo una semana se sumaba su éxito indiscutible en el descanso de 15 minutos más famoso del panorama mundial: el halftime de la Super Bowl. Dos mujeres de raíces latinas que pusieron a bailar a Miami y al resto del planeta. La repercusión de su ya icónica actuación ha sido tal que incluso sus dobles o imitadoras oficiales han notado el efecto en sus carnes.

Rebeca Maiellano, conocida en el mundo artístico como Shakibecca, y Connie Peña, clon absoluta de la diva del Bronx, han sido testigo de cómo su fama en redes ha aumentado considerablemente desde la gran final de fútbol americano. El mundo virtual ha descubierto a las dobles oficiales internacionales de ambas.

Las cadenas de televisión americanas ya auguraban tal éxito y por eso, en cuanto se conocieron los nombres de las artistas para la Super Bowl contactaron con Rebeca y Connie: "Nos llevaron a ambas a realizar nuestros performances en el programa Despierta América de Univision, precisamente también en Miami".

Arriba, las auténticas JLo y Shakira; abajo, sus dobles oficiales, Connie y Rebeca.

Pero, ¿quiénes son las dobles de Shakira y JLo? La imitadora de la cantante de Hips don't lie es venezolana aunque reside en México, estudió Periodismo y desde muy pequeña es su admiradora. Por otro lado, la mujer que es idéntica a Jennifer Lopez nació en Estados Unidos pero tiene ascendencia peruana y en su vida hubiera pensado que algún día se dedicaría a homenajear a la exmujer de Marc Anthony (51).

Ambas actúan y ofrecen conciertos por todo lo largo y ancho del continente americano porque además de parecerse a las divas físicamente también se muestran iguales sobre el escenario. Rebeca y Connie también tienen representante, equipo de estilismo, peluquería y maquillaje, e incluso poseen guardaespaldas porque los fans de las auténticas cantantes se acercan a ellas constantemente creyendo que están ante sus ídolas. Por este motivo, JALEOS ha querido conocer de primera mano su historia y ha contactado con ellas.

"Desde que escuché su música, por primera vez, en la radio a mis 11 añitos de edad sentí una conexión inmediata con su voz, sus letras y su música... Cuando la vi en la televisión supe, que definitivamente, ella sería mi artista inspiración. Y ya en la escuela mis compañeritos de clase me decían que mi sonrisa se parecía a la ella, yo lo noté al verme al espejo. Ellos me lo dijeron porque yo les cantaba las canciones de ella, del CD Pies Descalzos en el recreo; ellos se reunían a mi alrededor para escucharme cantar como ella", narra Shakibecca su idilio con la colombiana.

Sin embargo, la narrativa de Connie es muy distinta: "Todo empezó hace cinco años. Soy empresaria de shows y pensamos en hacer un tributo a JLo, porque todo el mundo me decía que me parecía a ella. Yo cantaba, bailaba y demás, pero no lo tomé en serio, de hecho me seguí formando en mis negocios".

La imitadora de Shakira enseguida se dio cuenta de que quería crecer como artista pareciéndose a su ídola: "Desde los 12 años ya realizaba presentaciones en televisión local de mi país, pero sin cantar en vivo porque aún no me sentía preparada para hacerlo. Pero fue a mis 29 años de edad, luego de terminar mi carrera universitaria como periodista, participar en concursos de canto como Rebeca, que decidí mostrar mi talento para imitar a Shakira en voz y baile". Algo que para Connie ha sido mucho más reciente, pues su oficio real como doble apenas llega al lustro, pero desde entonces ya no puede evitar vestirse cada día como la del Bronx, caminar como ella, sentirse como ella y hasta hablar spanglish sin parar.

Shakira y JLo, el día que conocieron a sus dobles oficiales.

Uno de los días que más a fuego guardan ambas en sus retinas fue cuando conocieron a cada una de sus divas. "La he podido conocer en dos ocasiones. En mi Venezuela como fan, y muchos años después, en el año 2018 en un Meet&Greet, antes de su último concierto en México como Shakibecca", cuenta Rebeca, "Al entrar al lugar donde ella estaba, enseguida me miró y me dijo: '¿mi doble, verdad? Tú eras la que vino ayer...' y nos reímos". Por su parte, Connie también conoció a JLo en una fiesta y la del Bronx quedó alucinada con su parecido y bromearon con intercambiarse.

Gracias a la Super Bowl, Rebeca y Connie están viviendo actualmente unos días de esplendor debido al gran impacto que han tenido sus artistas favoritas en la cita deportiva. Pero Shakibecca también recuerda una época anterior como uno de sus mayores éxitos: "Cuando Shakira me envió saludos y me envió felicitaciones a través del programa Despierta América y cuando tuve mi encuentro personal con ella en México años después. Antes fui contratada por Televisa para concursar en Parodiando y esa fue mi internacionalización".

Pero aún en plena resaca de la Super Bowl su interés mediático está en su punto más álgido y ellas mismas así lo cuentan: "Definitivamente sí, ahora mismo estoy trabajando en ello mientras le respondo", explica Shakibecca. "Estoy viviendo un sueño, para mí es un honor que me identifiquen con JLo, porque además de artista es una persona humilde y trabajadora y que ayuda a su gente, por eso me enorgullece aún más", sentencia Connie Peña.

