Este es el motivo por el que Fran Álvarez no pudo seguir rehabilitándose de sus adicciones

Las noticias en torno a la inesperada muerte de Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban (46 años), se siguen sucediendo 72 horas después de conocer su fatal desenlace. El pasado domingo, el cuerpo sin vida del camarero era hallado en la cama de su domicilio del barrio madrileño de La Élipa causando una gran conmoción no solo a su familia y amigos sino a todas las personas que lo conocían.

Un día después de que su cuerpo recibiera santa sepultura tras ser enterrado en el cementerio de la Almudena, la revista Lecturas ha desvelado en su último número el verdadero motivo por el que Fran Álvarez no pudo continuar con su rehabilitación en el centro de desintoxicación donde se encontraba ingresado para librarse del infierno de sus adicciones.

Portada de la revista 'Lecturas'.

Según el citado medio, Fran Álvarez intentó desintoxicarse pero el hecho de que se enamorase de otra paciente del centro clínico especializado provocó que fuera expulsado. Pese a todo, el exmarido de Belén Esteban intentó volver pero hace tan solo unos días fue informado de que su analítica delataba que no estaba cumpliendo el tratamiento y no estaba capacitado para volver. Álvarez no cumplía con los requisitos exigidos y la taxativa decisión médica supuso un brutal mazazo para el hostelero. Fran volvió a recaer.

Tal y como desveló su entorno más cercano el mismo domingo en que se conocía el trágico acontecimiento, Fran se encontraba muy bajo de ánimos en las últimas semanas. Una información que fue corroborada, además, por uno de sus íntimos amigos, el periodista Aurelio Manzano, una de las personas que siempre estuvo junto al madrileño antes, durante y después de su matrimonio con Belén.

"Siempre estuve ahí con él, incluso después de que se separaran, pasaron los años y yo seguí siendo su amigo. Además de periodistas somos personas. Hace una semana habíamos hablado. Yo hablé con él hace una semana, lo noté bajito, pero no noté que estuviera tan mal...", declaraba, entre lágrimas, en el programa Viva la vida.

Fran Álvarez y las adicciones

Fran Álvarez y Belén Esteban en la boda de Toño Sanchís. Gtres

En septiembre del año pasado, tan solo tres meses después de que Belén Esteban se diera el 'sí, quiero' con su actual pareja, Miguel Marcos (32), Álvarez concedió una entrevista en esta misma revista donde volvió a hablar de los capítulos más oscuros de su relación y del calvario de sus adicciones. "Rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otras sustancias. Fue mi mayor desgracia. Llegó un momento en el que estaba completamente deteriorado, física y mentalmente", afirmó.

El madrileño sostenía que aquello era cosa del pasado, sin embargo el último diagnóstico médico, a tenor de las informaciones, apuntaría que el camarero aún no había logrado vencer sus malos hábitos. "Es difícil salir del infierno, pero estoy luchando para conseguirlo. Ahora estoy aprendiendo a vivir. No puedes bajar la guardia, esto es algo que no se acaba. Tengo que luchar cada día como si fuera el primero. Tuve una recaída. A mí madre le dio un ictus, la encontré en la cama. Me entró la desesperación", concluyó.

Una muerte inesperada

Nuria, novia de Fran Álvarez. Gtres

Fran Álvarez Gómez fallecía este pasado 9 de febrero y las causas de su muerte son todavía una incógnita. Los resultados de la autopsia, que se realizó el lunes día 10, no se conocerán hasta dentro de 40 días. Si bien es cierto, sí que se ha llevado a cabo una prueba premilinar y han sido sus familiares directos -sus padres y sus hermanos- quienes han conocido los primeros indicios que habrían provocado la muerte del camarero madrileño a los 43 años de edad.

No fue hasta este martes 11 de febrero a las 11 horas de la mañana cuando la familia daba el último adiós a Fran Álvarez. En el camposanto se oían gritos de dolor y desesperación por parte de Nuria, la que era su actual pareja; y el llanto contenido de Amaro, su padre. Ni las hermanas de Fran ni su madre, Maruja, tuvieron fuerzas como para acudir a despedir al joven, que perdía la vida a tan temprana edad hace tan solo tan tres.

