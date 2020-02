Así fue la última entrevista de Fran Álvarez en televisión

La repentina muerte de Fran Álvarez sorprendía este domingo y devolvía a la actualidad su polémico matrimonio con Belén Esteban (46 años). El exmarido de la colaboradora llevaba más de un año desaparecido de los medios, luchando por recuperarse de sus adicciones y totalmente desvinculado de su anterior vida mediática.

Su última entrevista en televisión la dio, precisamente, al conocerse la noticia de la boda de Belén con Miguel Marcos (32). Fran Álvarez conversó con su amigo, el periodista Aurelio Manzano, sobre el nuevo paso por el altar de su ex, deseándole lo mejor pese a lanzarle algunas pullas.

Viva la vida emitía el domingo 9 de septiembre de 2018 esa entrevista. Este fin de semana, tras conocerse la muerte de Fran, Manzano contaba los detalles de aquella conversación, revelando que el ex de Belén Esteban se había mostrado muy nervioso ante las cámaras, pidiendo en varias ocasiones que se detuviera la grabación para tranquilizarse.

Fran Álvarez estaba visiblemente desmejorado en su última entrevista. Mediaset

Lo cierto es que en el vídeo de aquel momento se observaba a Fran visiblemente desmejorado, con varios kilos menos, tartamudeando y temblando. El madrileño comenzaba su intervención deseando lo mejor a su exmujer: "Me alegro por su futura boda, nunca he sido una persona rencorosa", confesaba.

Sin embargo, el polémico exmarido de la colaboradora tardaba poco en atacarla, acusándola de comerciar con su futura boda: "Ya ha habido un Lecturas, un Deluxe... y hasta el 22 de junio, lo que queda".

Sobre sus múltiples rupturas con Belén Esteban, de las cuales la televisiva siempre habló sin tapujos en sus programas, Fran asegura que él no era partícipe de aquellas declaraciones públicas: "Ella hacía caja y los demás a verlas venir".

Fran Álvarez defendía haberse casado con Belén Esteban por amor, pese a que nunca quiso ser un personaje conocido: "Cuando te casas con Belén pasas a ser 'el marido de' y eso le pesa a cualquiera".

En aquel momento, Belén Esteban había asegurado que deseaba casarse por la iglesia, aunque su exmarido se negaba, según ella, a concederle la nulidad matrimonial. "Eso es mentira", espetaba Fran a Aurelio Manzano, "ella sabe que si me manda los papeles yo los firmo".

Entrevista en directo

Fran Álvarez habló de su divorcio en octubre de 2017 en 'Viva la vida'. Mediaset

Tras la tormentosa relación con Belén, llena de altibajos y separaciones temporales, Fran se sentaba por primera vez en televisión para hablar de su divorcio el 8 de octubre de 2017. Lo hacía en el programa Viva la vida con Toñi Moreno (46).

El camarero decidía hablar públicamente para hacer balance de su vida siete años después de su última entrevista: "Ahora estoy bien físicamente y mentalmente", confesaba, haciendo referencia a sus adicciones. "He dejado la mala vida atrás y estoy aprendiendo a vivir".

Observando las imágenes del pasado, Fran se sinceraba: "Me doy pena, es algo que va a estar ahí siempre para recordarme que no quiero volver ahí". Además, hablaba abiertamente sobre las adicciones que también afectaron a Belén: "Cada uno tenía sus problemas, los de Belén no se los busqué yo".

Pese a la felicidad y el optimismo que mostraba Fran en aquel momento, nunca consiguió superar del todo su problema con el alcohol y las drogas, tal y como desvelaba Aurelio Manzano en Viva la vida tras conocerse su muerte: "Estuvo el año pasado varios meses ingresado y estaba haciendo el esfuerzo por salir adelante", aseguraba, añadiendo que estaba planeando ingresar en un centro de Burgos para retomar el tratamiento.

