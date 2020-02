Álex Lequio, ingresado de nuevo por una recaída en un hospital de Madrid

Álex Lequio (27 años) se encuentra ingresado en el hospital Ruber Internacional de Madrid tras sufrir una recaída en su lucha contra el cáncer. El joven permanece hospitalizado desde este lunes, según publica Semana, y está acompañado en todo momento por su madre, Ana Obregón (64).

Por el momento, ni el joven empresario ni la actriz se han pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho su padre, Alessandro Lequio (59), que este martes ha acudido a El programa de Ana Rosa donde trabaja como colaborador en el 'Club Social'.

Ana Obregón y Álex Lequio entrando en la clínica Ruber Inernacional de Madrid en enero.

Este mismo enero Álex Lequio aparecía en sus redes sociales para explicar que su salud estaba mejorando y que los médicos le habían dado "la condicional". En el vídeo, el joven también aseguraba que había aprovechado esta buena nueva para volver a centrarse en sus compromisos profesionales.

No es la primera vez que el hijo de Ana Obregón tiene que se ingresado en el hospital a causa de una recaída. La última vez tuvo lugar el pasado mes de diciembre, cuando incluso tuvo que cancelar su asistencia a un evento, tal y como confirmaron fuentes de Morrison Shoes, empresa encargada del acto, a este periódico: "Lamentamos comunicarte que por motivos de salud, Álex Lequio Jr. no podrá asistir hoy (jueves) al photocall del evento organizado por Morrison a favor de la Fundación Caíco".

Posteriormente, el joven quiso compartir con sus seguidores qué era lo que le había ocurrido: "Simplemente llevo un par de jornadas con defensas bajas y no puedo salir de casa. Afortunadamente @deliveroo_es nunca falla y estoy reponiendo fuerzas. Gracias a todos. Sois preciosos",comentaba el empresario", aseguró en una publicación en sus redes sociales.

Lucha repleta de altibajos

Álex Lequio lleva casi dos años luchando contra el cáncer, un tiempo en el que su salud se ha visto afectada por multitud de altibajos. Fue en marzo de 2018 cuando descubrió que algo no iba bien. "Hace un año ya desde la primera noche que me desperté por un 'tirón de espalda' y nos pasamos seis horas andando de punta a punta sin sentido por el cuarto", escribió en sus redes sociales.

Tras acudir al hospital, donde le diagnosticaron cáncer, la familia al completo decidió hacer las maletas para trasladarse a Nueva York para que el empresario recibiera un novedoso tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Álex Lequio y Ana Obregón durante su estancia en Nueva York.

Durante meses, su madre Ana Obregón abandonó por completo su vida en España y se dedicó casi exclusivamente al cuidado del joven. Según ella misma relató en una entrevista posterior, llegó incluso a dormir en los pasillos del hospital y se centró en su faceta como "madre".

En octubre, sin embargo, llegaron buenas noticias: el tratamiento estaba surtiendo efecto y podían regresar a España. Lequio continuó acudiendo a las sesiones de tratamiento en el hospital Quironsalud de Barcelona, tal y como confirmaron unas fotografías que publicó en exclusiva este periódico; y en marzo de 2019 Ana Obregón pudo desvelar que "lo peor ya había pasado".

La lucha contra esta enfermedad está repleta de altibajos, y en septiembre se supo que el joven había sufrido una recaída y se veía obligado a cancelar un evento. "Tenía pensado acompañaros a tod@s en la apertura de la segunda tienda de Druni Perfumerías en Sevilla, centro comercial Lagoh, hoy, pero pero va a ser que me han puesto arresto domiciliario. No pasa nada porque irá mi madre representando a la family para estar con tod@s vosotr@s y yo podré daros un abrazo en cuanto me den la condicional", concluyó.

Estos problemas de salud son normales en la lucha de una enfermedad como la suya, tal y como explicó la propia Ana Obregón. "Es una piedrecita en el camino, es una enfermedad larga, lo afrontamos con mucho optimismo", explicó.

