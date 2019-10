Carlota Corredera anuncia la fecha de su nuevo proyecto fuera de la televisión

Carlota Corredera (45 años) tiene nuevas y grandes noticias. La periodista gallega se encuentra muy feliz tras haber anunciado en sus redes sociales la fecha de publicación de un proyecto muy personal en el que lleva trabajando en silencio casi un año. Se trata de Hablemos de nosotras, su nuevo libro, el segundo en su bibliografía como escritora. Con emoción e ilusión, la presentadora ha mostrado en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram no solo la portada de su nueva obra literaria sino el día en que todo el mundo podrá hacerse con él en tiendas físicas o en plataformas online.

"El próximo 21 de noviembre se publica Hablemos de nosotras, mi segundo libro. Once conversaciones sobre nosotras, once entrevistas apasionantes con once personas valientes y generosas que dan la cara y han aceptado hablar de nosotras, las mujeres. Han sido nueve meses muy intensos pero ha sido un viaje maravilloso. No he estado sola: siempre de la mano de mi editora Teresa Petit y de mi compañero de vuelo David Insua", comenzaba relatando. Y continúa, "¡Qué ganas de que lo leáis y me contéis! Vosotras y vosotros porque la igualdad es asunto de toda la sociedad. Comienza la cuenta atrás. Allá vamos".

Portada de 'Hablemos de nosotras', nuevo libro de Carlota Corredera.

Junto a la imagen, Carlota Corredera ha desvelado los nombres de las personas a las que ha entrevistado y con las que ha conversado para nutrir de contenido esta nueva obra. Estas personas son la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes (55), Miriam González, esposa del político británico Nick Clegg, la cantante Chenoa (44), la actriz y humorista Anabel Alonso (54), la youtuber y ex gran hermana VIP Verdeliss (34), la presidenta de la Fundación Vicente Ferrer y directora ejecutiva de la FVF en la India Anna Ferrer Perry, el actor Alberto San Juan (50), Laura G. Molero, la policía Sonia Vivas, la primera futbolista transgénero federada en España Alba Palacios (34) y Joaquim Bosch (54), magistrado y quien fuera portavoz de la organización Juezas y jueces para la Democracia entre 2012 y 2016.

La sinopsis del libro desvela lo siguiente: "En Hablemos de nosotras se reflexiona y conversa con mujeres pero también con hombres porque la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, los techos de cristal y la violencia machista son problemas de todos". Este libro pretende, según su autora, "que las mujeres que lo lean se sientan más comprendidas y más ligeras ante los pesos emocionales que cargan cada día y que los hombres nos entiendan mejor y se unan en esta marcha imparable hacia la igualdad real".

Su primer libro

El 18 de mayo de 2017 se convirtió en uno de los días más felices de Carlota Corredera. La presentadora de Sálvame lanzó al mercado su primer libro, Tú también puedes: cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud. Un mes después de su publicación los datos confirmaron lo que ya se sospechaba: se había convertido convirtió en superventas en tiempo récord.

Muchas de las personas que siguen fielmente al programa vespertino de Telecinco desde hace ya más de diez años deseaban conocer los detalles con los que Corredera había logrado adelgazar tanto. Las posteriores firmas de ejemplares fueron otro gran éxito, ya que la gente quería comprobar en persona que el método de la presentadora funcionaba, era real y que verdaderamente ella lucía una figura sana y sin trucos televisivos.

Dos años después de aquello, Carlota vuelve a las librerías y lo hace con una temática completamente diferente: feminismo, es decir, igualdad entre hombres y mujeres. En diciembre del año pasado, Corredera abordaba este asunto en exclusiva con este diario y apuntaba lo siguiente:

"Siempre he tenido conciencia de lo que supone ser mujer y de las desigualdades que sufrimos. Muchas mujeres españolas ya no decimos 'feminismo' con la boca pequeña. Decir 'feminismo' antes sonaba a 'locas, peligrosas y que van en contra de los hombres'. Las mujeres hemos perdido el miedo a decir que somos feministas. Ser feminista es simplemente querer la igualdad. Yo no voy contra el hombre. Yo quiero ir de la mano con ellos hacia la igualdad. Existe una responsabilidad muy grande porque trabajo en un programa de mucha audiencia y hay cosas a las que no se les puede dar normalidad. No podemos mirar hacia otro lado. Sin duda, mi 'click' con el tema del feminismo me lo ha dado ser madre de una niña. Las mujeres de mi generación hemos tenido que pasar por muchas situaciones que estoy convencida de que a mi hija no le va a pasar. Hay cosas por las que yo he pasado que no me gustaría que las pasase mi hija Alba".

