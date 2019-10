Terelu Campos no consigue vender su ático: cuatro meses de mala suerte, ¿y bajada de precio?

Terelu Campos (54 años) necesita liquidez. Después de que el pasado mes de julio se viera obligada a poner a la venta su impresionante ático de Aravaca, la hija de María Teresa Campos (78) continúa sin deshacerse del inmueble. Con 1,4 millones de euros como precio de salida, la casa todavía no tiene comprador. Si bien es cierto que tan solo han pasado cuatro meses desde que la presentadora colgara el cartel de 'se vende', JALEOS ha podido conocer que esta situación tiene "muy inquieta y desesperada" a Terelu, que necesitaría de forma imperiosa liquidez.

Por ello, no descartaría, tal y como hizo su madre, bajar el precio llegado el caso, aunque conserva la esperanza de no tener que hacerlo: "Tiene claro que no va a mal venderlo". Y es que, aunque la hermana de Carmen Borrego (52) pretextó que lo ponía a la venta porque la casa es muy grande para ella sola, fueron muchas las voces que hablaron entonces de necesidad de sufragar gastos. Hace unas semanas, este periódico se hizo eco de que la colaboradora de Aquellos maravillosos años, de Telemadrid, ponía a la venta un garaje por 20.000 euros. Ahora, solo cabe la espera.

Terelu Campos en una imagen reciente tomada en el programa 'Aquellos maravillosos años'. Gtres

Así, se informa que la mayor de las hermanas Campos se ha deshecho de parte del mobiliario de su casa. En esa línea, se expone que Terelu "ya tiene mirada una nueva casa, más pequeña y amoldable a sus necesidades", pero no se mudará hasta que el ático de Aravaca se venda. Lo cierto es que están siendo meses de imparables cambios para Terelu, tanto a nivel personal como profesional.

A la vez que se hace a la idea de su soledad -su hija Alejandra Rubio (19) está emancipada con su pareja, Álvaro Lobo-, está viviendo momentos convulsos a nivel laboral. Además de sus tanteos en Espejo Público y El programa de Ana Rosa -a este medio se desliza que finalmente cayeron ambas ofertas-, el periodista televisivo Rocco Steinhäuser aseguró hace unas semanas que tras el "fallido intento" de Antena 3, Terelu Campos tiene "una oferta de Telemadrid para presentar un programa de tarde para los sábados y domingos con la productora La Cometa".

Un contrato que estaría "casi cerrado", según el experto. Si la hermana de Borrego finalmente acepta este puesto, debería dejar su trabajo como colaboradora en Viva la vida, ya que tanto el espacio de Telecinco como el de la cadena autonómica se emiten en el mismo horario, y supondría el final de su relación con Mediaset. Sin duda, son tiempos de cambios no solo para Terelu; su madre, Teresa Campos, sigue sin proyecto a la vista y su hermana Carmen no encuentra ninguna oferta como directora.

Así es el ático que Terelu no consigue vender

A mediados de este año se hizo público que Terelu Campos había puesto a la venta el impresionante ático que posee en Madrid por 1,4 millones de euros. La vivienda se encuentra situada en Aravaca, una de las mejores zonas de Pozuelo de Alarcón (en el oeste de Madrid).

Se trata de una casa de gran tamaño con una superficie de 573 metros cuadrados que se distribuyen en dos plantas decoradas siguiendo un estilo modernista, en el que predominan los muebles de color blanco, negro y gris. Las estancias combinan estas tonalidades con algunas piezas de cristal y metal que le dan un aire vanguardista a la propiedad.

En la planta baja se encuentran las tres habitaciones, entre las que destaca la suite principal en la que ha estado viviendo Terelu Campos. Con una cama king size' frente a varios ventanales que le dan una gran luz, esta estancia también cuenta con dos baños y un amplio vestidor. En la planta superior hay un aseo, una espectacular cocina, acceso a la terraza y un impresionante salón de 70 metros cuadrados que fue escenario del reality que grabaron Las Campos hace unos años.

La zona exterior está pensada para socializar y poder disfrutar del aire libre. La terraza cuenta con varias zonas con sofás y mesas, todas ellas cubiertas con grandes toldos, ideal para hacer fiestas y quedar a tomar algo con amigos. En esta parte de la vivienda destaca también la piscina privada, redonda y con un solárium a su alrededor para tomar el sol.

