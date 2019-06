Begoña Gómez, sus nueve actos en un año: la vaga agenda de una 'primera dama'

"La mujer de Pedro Sánchez (47 años) no es cargo público ni tiene compromisos propios", así hablaban de la figura de Begoña Gómez (44) desde el Gobierno socialista hace exactamente un año. Precisamente, aquel 27 de junio de 2018, la esposa del actual presidente en funciones acudía a su primer acto como primera dama tras la moción de censura que proclamó a su marido líder de La Moncloa.

Entonces comenzó la inexacta labor de Begoña Gómez convertida en ¿primera dama?En España, no hay tradición de esa figura -ya que lo asume la reina Letizia (46)-, por lo que su agenda no se publica junto a la del presidente, no tiene personal de prensa ni gabinete de comunicación que asuma su inexistente agenda. Viajes al extranjero y cenas de gala son sus únicas citas, siempre como acompañante del presidente; y alguna cena solidaria como rostro único en representación camuflada del gobierno.

JALEOS ha recogido los nueve actos más institucionales en los que se ha dejado ver:

1. Cena solidaria a favor de los niños con albinismo en Tanzania

27 de junio de 2018. Begoña Gómez escogió este evento altruista para estrenarse como primera dama. El doctor Pedro Jaén y su equipo sanitario han sido los encargados de presidir una cena benéfica en favor de personas, y más específicamente niños, con albinismo en Tanzania.

Begoña Gómez, en su primer 'acto' público como primera dama. Jorge Barreno

2. Almuerzo con los reyes Felipe y Letizia

6 de agosto de 2018. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez acudió a Mallorca para celebrar el habitual despacho de verano junto al rey Felipe VI. Lo que más llamó la atención fue la comida posterior en el palacio de Marivent, donde el líder socialista y el Rey almorzaron con sus esposas. El duelo de estilo entre ambas fue inevitable porque tanto Letizia como Begoña - primera y segunda dama, respectivamente- optaron por dos diseños con estampado de flores.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez junto a los reyes Felipe VI y Letizia.

3. Gira americana

25 de septiembre de 2018. Sánchez inició su gira en Norte América y no faltó a su lado su esposa. El primer destino fue Montreal, y tras él llegó Nueva York. En el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU se dieron cita con Donald Trump y su mujer Melania, en una recepción que quedó plasmada en una imagen que llegó a España en forma de titular: "Los 2.300 euros del vestido Delpozo de Begoña Gómez".

Pedro Sánchez, Donlad Trump, Melania y Begoña Gómez.

4. Día de la Hispanidad

12 de octubre de 2018. Gómez se evitó un gran disgusto aquel viernes. La mujer de Sánchez no acudió al desfile militar del día nacional y así no presenció los abucheos que un sector de los presentes dirigió a su marido. Sin embargo, donde sí estuvo es en el besamanos posterior con los Reyes. Precisamente en este tradicional gesto, Pedro Sánchez y Begoña se convirtieron en los protagonistas de un ligera polémica porque tras la reverencia, el presidente y su acompañante permanecieron al lado de los monarcas con intención de continuar el besamanos a su lado. Enseguida, un trabajador de protocolo les indicó que debían abandonar el lugar y dejar proceder la audiencia.

Begoña no estuvo en el desfile militar pero sí en el besamanos con los reyes.

5. Cumbre Iberoamericana en Guatemala

16 de noviembre de 2018. Begoña acudió de nuevo a un viaje extranjero para acompañar a su esposo. Sin embargo, no solo voló hasta el país de América Central para estar al lado del presidente, sino que acudió a un evento del programa Creciendo Seguro, ella sola como representante del gobierno español junto al resto de primeras damas de Honduras, Paraguay y Ecuador. Para esa cita optó por un vestido blanco -color que repitieron el resto de asistentes- firmado por Roberto Verino.

Las mujeres de los presidentes se reunieron en la cumbre de Guatemala.

6. Ceremonia del Armisticio en París

11 de noviembre de 2018. Begoña recibió muchas críticas por asistir a este acto. Algunos medios indicaron que 'usurpó' el trabajo de la reina Letizia. Y es que en el evento el presidente de Francia, Emmanuel Macron (41), dirigió su discurso a 70 jefes de Estado, entre los que estaba Pedro Sánchez y su esposa, quienes más tarde posaron con el líder francés y su mujer por el centenario del armisticio que puso fin a la Guerra Mundial.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, junto a Begoña Gómez y Pedro Sánchez.

7. Visita a La Habana

23 de noviembre de 2018. Tras su comentado paso por París, la esposa del presidente no se escondió, sino todo lo contrario. En su viaje internacional a Cuba, Begoña se dejó ver en todo su esplendor y bajó del Falcón en el aeropuerto José Martí con un traje de chaqueta en color rojo intenso.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, a su llegada en el Falcon a La Habana.

8. Cena de gala en honor al presidente chino

28 de noviembre de 2018. El salón del trono de Palacio Real acogió el gran evento para despedir con todos los lujos al presidente de China Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan. La majestuosidad brilló en los estilismos y sobre todo en la corona de la reina Letizia, que aún con todas sus joyas no logró eclipsar a Begoña Gómez con su vestido rojo y escote en 'V'.

La primera dama de China junto al rey Felipe y Begoña Gómez.

9. Gala solidaria contra el cáncer

31 de mayo de 2019. Posó en la alfombra roja de la gala ELLE contra el cáncer rodeada de rostros famosos, como Paula Echevarría (41) o Georgina Rodríguez (25). Los actos con objetivo solidario son a los que acude con mayor gusto y en este se dejó ver con con un vestido largo en color azul cobalto, de tirantes, con vuelo y con un lazo a modo de cinturón. Fue una de las más elegantes de la noche.

Gómez solo se deja ver en eventos solidarios o viajes al extranjero.

El rostro que nunca falta en la Cultura y la Moda

Begoña Gómez, al igual que sus antecesoras -'Viri' esposa de Mariano Rajoy (64) y Sonsóles Espinosa, mujer de José Luis Rodríguez Zapatero (58)- no se promulga demasiado por los actos públicos, sin embargo, sí es muy habitual encontrarla, sin previo aviso, en citas que tengan que ver con la Cultura y la Moda.

Begoña Gómez, en la Fashion Week madrileña.

Así ocurre con la Fashion Week de Madrid, evento que nunca se pierde y al que acude sentada en el front row. Apuesta siempre por mostrar su apoyo a la moda y los diseñadores españoles, por eso no se esconde en sus visitas a los desfiles y posa sonriente con los modelos de las firmas que se muestran en la pasarela de la capital. También acudió al desfile privado de la última colección de Hannibal Laguna.

En este sentido, también acudió al último adiós a Cuca Solana, exdirectora de Cibeles, y a la despedida a Elio Berhanyer, icono de la moda mundial de la costura española.

Las polémicas de su 'mandato' en la sombra

El 21 de julio, el grupo musical The Killers tocaba en el FIB de Benicássim, el festival alternativo por excelencia. Pedro Sánchez y su mujer, grandes seguidores de la banda, quisieron asistir al concierto de sus ídolos y se desplazaron hasta la localidad de Castellón en el Falcon. El motivo de su escapada, deslizó el gabinete del presidente, fue una reunión informal con el president de la Generalitat, algo que algunos partidos de la oposición catalogaron de "excusa".

Begoña y Pedro Sánchez acudieron al FIB volando en el Falcon.

Por otro lado, su fichaje como directora de Africa Center, un centro del Instituto de Empresa, también fue objeto de las críticas. Es experta en captación de fondos para ONGs y concienciada con el mundo africano, lo que la convertía en una buena candidata, pero los medios recordaron la negativa de Sánchez al "enchufismo" -ya que su fichaje se dio a conocer tras el ascenso de su marido- así como la confusión con su currículum, que algunos catalogaron de "falso".

