Miki de 'OT 2018' se pronuncia sobre su relación con Amaia: ¿es cierto que no se llevan bien?

A falta de 19 días para que aparezca Miki Núñez (23 años) encima del escenario de Tel Aviv para cantar La Venda, donde el cantante defenderá la canción con su alegría que tanto le caracteriza. Mientras llega el 18 de mayo, el representante español no para de ensayar para conseguir la mejor posición en el certamen de la canción: "Estoy muy feliz viendo como se trabaja todo, de la profesionalidad de todos y de la perfección increíble que hay".

Con respecto al recibimiento de La Venda, Miki está bastante asombrado y puede que Europa termine tan enganchada a la canción como lo está toda España: "Yo me quedé alucinando porque en Rusia cantaban el 'lo que ere' conmigo, o sea, yo pensaba 'no puede ser que estéis cantando una parte de la canción en castellano'".

Miki en una imagen de archivo. Gtres

Alfred García (22), quien representó a España con Tu Canción, ha apoyado fielmente al representante de este año. Pero Amaia Romero (20) se ha desvirtuado completamente de Eurovisión y ni si quiera fue al programa especial de Operación Triunfo, donde Miki se alzó como representante de España y tampoco apareció para darle el relevo en la Pre-Party de la semana pasada. Además, la pamplonesa reveló que el tema de este año "no era su rollo", pero le deseaba toda la suerte.

El joven, lejos de enfadarse por esta opinión tan respetable de Amaia, desvela que ha estado en contacto con la pamplonesa. Incluso, le ha dado algunos consejos a través de la plataforma de mensajería instantánea. "Me da rabia que la gente piense que no. Me apoya muchísimo. Hablamos por WhatsApp. Me va preguntando cómo va todo. Súper bien", ha asegurado el extriunfito. De esto se colige que Amaia está más pendiente del representante de este año de lo que se pensaba. Eso sí, la artista no lo hace delante de medios, sino que prefiere más la privacidad.

Miki denuncia amenazas de muerte

El pantallazo de las amenazas.

A finales del mes de marzo, el cantante sacó a relucir una serie de mensajes cargados de odio que le enviaban los internautas. De ese modo quiso denunciar el acoso al que lo estaban sometiendo. El intérprete publicó la captura de pantalla del mensaje con este texto: "Nunca hago esto. Pero hoy me apetece. Y no voy a borrar el nombre de usuario. Porque ya que es tan valiente seguro que no le importa. Y sé que esto es darle importancia a un comentario de cada 1.000 pero mira....". Arropado por sus fans, el exconcursante de Operación Triunfo 2018 recibió muchos mensajes de cariño y ánimo, algo que él agradeció en sus perfiles de redes sociales. Miki volvió a explicar que este tipo de comentario no le afectan pero sí quiso mostrar el tipo de comentarios que reciben día a día tanto él como otros excompañeros de OT: "Me afectan 0 estos comentarios. Pero me apetecía compartir el tipo de comentarios que recibimos cada día. Y repito ES UNO DE CADA MIL!". A pesar de que la mayoría de sus fans respetan su vida y solo le suman felicidad, de vez en cuando aparecen usuarios que le critican gratuitamente y lejos de callarse esta vez el cantante ha querido mostrar al mundo lo que tiene que soportar.

