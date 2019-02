Qué hacen Kiko Hernández y Juan Magán juntos en un mismo proyecto

Falta muy poco para que se estrene en cines la nueva película llamada Ídolo, en la que Kiko Hernández (42 años) debutará como actor. Tal y como adelantó JALEOS hace unas semanas, el colaborador de Sálvame ha compaginado durante un tiempo su trabajo en el programa con el rodaje de un film en el que interpreta el papel de un cura. Hace dos meses se dejó ver caracterizado por las calles del centro de Madrid, lo que provocó que saltaran todas las alarmas sobre un posible nuevo proyecto profesional. Lo que no se sabía hasta ahora era que el famoso cantante Juan Magán (40) también interviene en el proyecto. ¿Cómo ha surgido esta unión?

Este lunes, Hernández ha querido compartir en su cuenta personal de Instagram un pequeño avance del tráiler de la película. En el vídeo aparece codeándose con todo el elenco de actores, entre los que se encuentran Jordi Rebellón (62), Yolanda Ramos (50), Agustín Jiménez o Fausto Mata. Pero lo más sorprendente no ha sido eso. Si hay un motivo por el que estas imágenes no han pasado desapercibidas para algunos de sus seguidores, no es otro que el vínculo entre el colaborador y Juan Magán, encargado de la banda sonora de la película. En el vídeo, Kiko Hernández aparece muy receptivo cantando su tema, Muñequita linda, sintiendo el ritmo del electrolatino.

Un guion en el ha jugado un papel importante el Padre Ángel (81), ya que parte de los beneficios irán destinados a los más necesitados. También ha tenido mucho que ver en el proyecto Juan Vidal, productor ejecutivo de Idolo Films, productora de la película. Este, además, mantiene una gran amistad con Kiko Hernández, con el que comparte momentos mucho más allá del trabajo.

Así lo demuestra esta fotografía compartida por Vidal, en la que ha querido añadir las siguientes palabras: "La mejor misión", refiriéndose a la participación de Kiko Hernández en este nuevo proyecto, ya que al ser una cara visible y conocida por todos contribuirá en gran medida a ayudar a mucha gente que de verdad lo necesita.

Lo cierto es que Kiko Hernández está muy ilusionado con esta nueva oportunidad. Ya hizo sus pinitos hace muchos años como figurante, y no es la primera vez que este manifiesta su intención de dar el salto a la pequeña pantalla. En la actualidad deberá compaginar su trabajo en Sálvame, así como el programa que presenta de madrugada y la promoción de la película junto al cuidado de sus dos hijas, Abril y Jimena.

