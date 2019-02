La hija de Carla Pereira y Simeone asiste a su primer partido de fútbol con solo 10 días de vida

Carla Pereyra (32 años) no descansa, y es que a pesar de que hace apenas unos días tuvo a su segunda hija con Diego Pablo Simeonoe (48), Valentina, no ha dudado en ir hasta el Wanda Metropolitano para ver el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid con la Juventus de Turín.

Madre e hija hicieron buena elección, ya que después de una victoria bastante reñida, el equipo que entrena Simeone se posicionó como ganador con un 2-0. Parece que Carla y su pequeña Valentina fueron el talismán perfecto para el equipo rojiblanco que, una vez, demostró en el campo el poder que tienen contra la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Hace apenas diez días que Carla dio a luz a su segunda hija, lejos de optar por el reposo y ver el partido de su pareja desde casa, no dudó en acompañar a Simeone desde el palco del Wanda Metropolitano. La pareja del entrenador está metida de lleno en el fútbol, y parece que quiere que su hija Valentina se acostumbre al trabajo que tiene su papá. Juntas ellas también hacen un buen equipo apoyando a su padre en un partido que no se sabía como iba a terminar, pero que gracias al esfuerzo del equipo consiguió vencer a su contrincante.

Carla Pereyra con su hija recién nacida en el palco del Wanda Metropolitano. Gtres

La familia del entrenador del Atlético no puede estar más feliz, con el nacimiento de Valentina ya hacen cuatro en casa. Además, no olvidemos que el futbolista tiene tres hijos mayores de su anterior matrimonio, por lo que entendemos que entre partido y entrenamientos, Simeone no se aburre. Ahora ya solo falta que se produzca la boda entre Carla Pereyra y él.

Entre la gente de la grada también pudimos ver a otro rostro conocido. Nada más y nada menos que el cantante Dani Martín, que no se quiso perder este primer partido decisivo para los pases a cuartos.

