Inma Cuesta desvela cómo se encuentra su corazón: "Arde siempre"

El Casino de Madrid acogió este miércoles por la noche la ceremonia de entrega de la décima edición de los premios Mujer hoy. Con estos galardones, la revista reconoce cada año a célebres mujeres del mundo de la moda, el cine y la televisión que han sabido hacerse un hueco y sobresalir en su trayectoria profesional.

Las ganadoras de este año han sido la directora de cine Mabel Lozano (51 años), la enóloga Almudena Alberca (40), la jurado de varios programas de televisión Noemí Galera (51) y la actriz Inma Cuesta (38). Esta última ha confesado que no soporta la fecha de San Valentín y le parece una fecha muy ridícula, expresando además que "no lo he celebrado en mi vida".

Enhorabuena por el premio, Inma. ¿Cómo se siente?

Pues muy contenta porque es un premio que votan las lectoras, el público. Lo he recibido como un abrazo o 'palmadita' en la espalda porque me han hecho ver que mi trabajo y labor profesional les ha llegado, les ha gustado. Aparte les caeré bien y por eso me habrán votado.

¿Cómo es Inma Cuesta como mujer?

No lo sé. Todavía estoy trabajando en ello. Nos pasamos la vida intentado descubrir lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Ahora soy de una determinada manera, pero a todos continuamente nos pasan cosas y transformamos... Creo que lo interesante es evolucionar y ser muchas cosas.

Inma Cuesta en los premios 'Mujer hoy'. Gtres

¿La veremos en los Goya?

No. Iba a ir y entregar un premio pero ruedo la semana que viene y tengo que estudiarme el guion.

¿Este año promete?

Todos los años prometen, aunque haya trabajo o no. Ahora tengo el proyecto del que os he hablado, el cual no puedo desvelar nada más, y Arde Madrid!. Empezamos a rodar a final de año y entre medias ya veremos que saldrá. No me apetece trabajar mucho, mucho. Me apetece descansar, viajar, disfrutar y vivir para contar.

Arde Madrid... ¿Su corazón arde?

Mi corazón arde siempre, por momentos más y por momentos menos. Con este frío, le cuesta un poquito. Ahora mismo vengo más helada que ardiente.

¿Cómo va a pasar el Día de los Enamorados?

Eso me da una pereza... No lo he celebrado en mi vida. Pero es que el Día de los Enamorados es una cosa muy ridícula. Odio esa fecha, no la soporto. Me pone de mal humor. A mí no se me ocurre ir a un restaurante el Día de los Enamorados, está todo lleno de gente y además hay que ir por obligación. Conmigo no tenéis nada que hacer ese día.

