Isa Pantoja desvela el suceso paranormal jamás contado de Cantora

A pesar de que muchos decían que Isa Pantoja (22 años) sería un mueble dentro de la casa de Gran Hermano VIP, los responsables del programa sabían que la joven era un valor seguro si se decidía a contar historias sobre su familia. Y así lo demostraba este jueves 20 de septiembre cuando contó el episodio paranormal que vivió en Cantora.

Durante una conversación con Aramís Fuster y Miriam Saavedra, la hija de Isabel Pantoja contó que cuando tenía tres años de edad vio a Paquirri, al que llamaba "papá", en una de las habitaciones de la finca donde viven.

Imagen del momento en el que Chabelita cuenta el suceso a sus compañeras.

"De pequeña yo me fui al cuarto de Paco, donde nunca ha entrado nadie. Solo mi madre. Y una amiga de mi madre me dijo: ¿Qué pasa? Yo miraba a la pared y me reía. Mi madre escuchó un grito y la amiga le dijo que yo estaba viendo a Paco", empezó contando. Un relato que no dejó indiferentes a sus dos compañeras, que escuchaban atentas cada palabra de la joven.

"Así que mi madre me preguntó qué había visto. Entonces, le llevé a la entrada de Cantora, donde tiene un cuadro enorme de Paco y le dije que lo había visto a él. Desde entonces no ha vuelto a entrar en ese cuarto", relató.

La intensa historia de Isa Pantoja no acababa ahí, había más detalles desconocidos de la enigmática finca que ella se encargó de destapar. La joven también contó que, mires por donde mires en Cantora, hay algo del torero. "Cantora es Paco", confesó. Paquirri murió en Pozoblanco en septiembre de 1983 después de sufrir una grave cogida.

Chabelita también relató que cuando su madre tenía 22 años una mujer predijo que ésta tendría dos hijos, se casaría con un torero que moriría en un coche y que tendría una vida muy trágica. "Mi madre murió en ese momento -cuando lo hizo Paquirri- y su vida desde ese momento no ha vuelto a ser la misma".

La misteriosa Cantora se queda hoy, 21 de septiembre, desolada. Isabel Pantoja será la madrina de honor en la inauguración de un nuevo espacio de la plana de fabricación de SESDERMA, una conocida marca de cosmética.

La tonadillera se ha rendido a una oferta económica muy alta que, tal y como desveló JALEOS, superaría los 100.000 euros. Esta se convierte en una de las primeras salidas de Isabel Pantoja que no hace solo por subir a un escenario.

