Jadel ya no es la persona favorita de Ana Guerra

A pesar de que durante su estancia en la Academia de Operación Triunfo llegó a decir que no se sentía identificada cantando reggaeton, Ana Guerra (23 años) triunfa actualmente con este género con su primer single Ni la hora, con el que ya sobrepasa más de cinco millones de visualizaciones en YouTube.

Una canción con aires reivindicativos que habla de la ruptura de una pareja -"Hola, mira que bien me va sola, nadie a mi me controla"- y que mucho han interpretado como la propia separación de la joven de su novio Jadel.

Y a juzgar por las palabras de la canaria, parece que esta supuesta es más real que producto del marketing. Y es que cuando hace unos días una reportera del programa Corazón le preguntaba si Jadel seguía siendo su "persona favorita", Guerra lanzaba balones fuera.

"Son momentos complicados de la vida donde todo es una vorágine y todo se está centrifugando y poco a poco se van colocando las cosas en su lugar", comentaba la joven, que hace apenas unas semanas decía que "me ama como le amo".

Pero, además, mientras que el joven siempre se ha convertido en un gran defensor de su chica, promocionándola en redes durante su etapa en Operación Triunfo o con el lanzamiento de Lo malo, ahora no ha puesto ni un sólo tuit sobre el nuevo single de Ana Guerra.

De hecho hay que retroceder hasta el pasado mayo para encontrar una fotografía de ambos juntos en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, o un tuit en el que le procese su amor a su chica.

No obstante, también hay quien apunta a que la pareja también habría decidido alejarse para así separar sus carreras musicales y evitar las críticas que ya aparecieron en su día de que el canario se aprovechaba de la fama de su chica.

Hay que recordar que Jadel también se encuentran actualmente de promoción de su nuevo single Elegantes, por el que ya recibió acusaciones de machismo y por el que la propia Guerra tuvo que dar la cara.

"Las redes que son muy cabronas, que quieres que te diga... A mi me parece un tema maravilloso que yo me lo pongo para bailar, no me parece nada machista y animo a todo aquel que lo piense que vuelva a escuchar la canción porque a mí me parece maravillosa".

