Amaia Montero pide disculpas por su bochornosa actuación en Cantabria

Amaia Montero (41 años) había decidido guardar silencio tras las críticas que recibió por su mala actuación en San Antonio de Renedo (Cantabria). La cantante ofreció una interpretación que decepcionó al público y que le hizo ganarse comentarios sobre el estado en el que se encontraba.

Las redes dijeron que la guipuzcoana se encontraba en estado de embriaguez y lo calificaron de "vergonzoso, lamentable y patético". "Un recital de gallos y desafines", rezaba uno de los comentarios. Unos días después de lo sucedido, Amaia ha decidido pronunciarse y reconocer su error.

Por el afecto y cariño a mi público y equipo, os pido disculpas a todos vosotros de la mejor manera que sé... “Me equivoqué” https://t.co/mzcYI8ch5a — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 13 de junio de 2018

"Por el afecto y cariño a mi público y equipo, os pido disculpas a todos vosotros de la mejor manera que sé... Me equivoqué", reza el mensaje que ha publicado en su Twiter. La cantante ha acompañado el mensaje con un vídeo de su canción Me equivoqué, haciendo alusión a la situación que ha vivido.

Un día antes de hacer público este mensaje, la cantante había declarado que no era cierto lo que decían y que tan sólo fueron problemas de sonido. "Estoy leyendo cosas realmente terribles, que si estaba borracha como una cuba, me están llamando Amy Winehouse... El otro día me decían que me había trasformado el rostro. Está una harta, voy de polémica en polémica", dijo.

Parece que la presión de los comentarios y el eco que ha tenido su actuación en las fiestas cántabras, le ha obligado a pronunciarse de forma oficial sobre lo que ocurrió encima de aquel escenario. Ha pedido perdón y ha querido dedicarles una de sus canciones a sus fans incondicionales.

