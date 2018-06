Laura Matamoros: "La maternidad es dura, creo que está sobrevalorada"

Laura Matamoros (24 años) ha regresado a Madrid tras su viaje a Ibiza donde disfrutó de unos maravillosos días de sol con su novio Benji tras dar a luz a su pequeño Matías. La joven ha vuelto a la rutina y, además, se ha estrenado como asesora en Mujeres y Hombres y Viceversa.

Harta de recibir comentarios negativos como madre, Laura asegura que las críticas no le están estropeando esta bonita experiencia: "La maternidad en sí es dura, creo sinceramente que está sobrevalorada, pero es muy gratificante. Cada día que me levanto y le veo y me sonríe y empieza a hacer muecas... Me encanta".

A pocas semanas de la boda de su hermano Diego Matamoros (31), Laura Matamoros no planea casarse con Benji por el momento porque prefiere centrarse en su hijo y en sus cosas, aunque reconoce que tiene muchas ganas: "Estoy con mucha ilusión de que llegue el día pero no tengo prisa".

Laura Matamoros y su pareja Benji en las playas de Ibiza. Gtres

Parece que Laura y Benji pasan por un buen momento en su relación. La joven está contenta porque ambos se complementan para cuidar del bebé: "Es muy buen padre, me ha sorprendido gratamente, está muy atento, le cambia mucho los pañales, le da biberón, le coge si llora... sabe cuidarle".

También habló de la faceta de Kiko Matamoros (61) como abuelo: "No os lo imaginaríais. De verdad. Está súper pendiente, cada vez que viene a verle es maravilloso porque se le cae la baba con él y me está sorprendiendo gratamente". Padre e hija viven una de sus mejores etapas y gozan de una relación buenísima.

