Vicky Martín Berrocal: "Su abuelo no llama a Alba ni por Navidad"

Vicky Martín Berrocal (44 años) no se quiso perder el showcooking donde también participó Bibiana Fernández (63). La diseñadora comentó que la Navidad es una fecha complicada para ella y es que fue en estas fechas cuando perdió a su padre. A pesar de esto, la sevillana se mostró encantada de poder tener a su hija cerca en estas fechas y es que sin duda alguna Alba es un pilar fundamental en la vida de su madre.

Una de tu virtud es la cocina, ¿Cuáles son tus platos?

La cocina me apasiona, hace mucho tiempo que no cocino. Cocinaba cuando estaba casada, dejé de cocinar y ahora he vuelto a cocinar desde que llegó mi hija porque entendí que tenía que recuperar todo se tiempo que ha estado sin mí. Soy la que le hago su comida y además lo disfruto mucho.

Has cambiado hábitos alimenticios.

He cambiado sí, llevo como nueve meses intentando comer muy sano, eso que no entendía antes. Antes me iba por todo lo que me gustaba que al final lo verde no me llamaba nada la atención, el pescado y la carne lo comía poco y ahora me ha dado por todo eso. Como mucha verdura, mucha fruta, proteínas, pescado, muchos, frutos secos, mucho batido por la mañana... Todo muy sano.

¿Cómo han sido estos meses sin tu niña?

Ha sido muy duro, pensé que podría llevarlo bien porque Alba ha sido independiente y ella estaba en casa pero entra y sale. Pero no, me costó, los primeros meses fueron muy duros pero creo que los últimos fueron mucho peores.

Creo que tengo esa apariencia, de mujer fuerte, que puede con todo y es mentira, Vicky se desmorona muy fácilmente. Me quedé muy sola, mi madre vive en el sur, mi hermana igual y mi única compañera es mi hija. Ha sido duro pero estoy feliz, es una Navidad maravillosa, la Navidad desde hace nueve años es muy difícil para mí, mi padre falleció en estos días y me ha costado mucho. Este año tengo a Alba de vuelta y eso me hace bien.

Qué rápido pasa el tiempo, ha cumplido 18 años.

18 años. El otro día lo pensaba y decía cómo es posible que me casara hace 20. Es increíble, pero si yo recuerdo haberme vestido de novia, cuando hablo con gente lo veo como si fuese ayer. Han pasado 18 años y muy bien, está aquí, tiene salud, energía, es una niña con las cosas muy claras, es muy responsable, tremendamente perfeccionista, tiene una personalidad arrebatadora, es una niña muy especial. Bueno, es un lujo.

Vicky y su hija.

Tremendamente bella, que le hemos puesto cara.

Por fin ese día fue como... Dije bueno, tiene que llegar. Lo temía porque dije qué bien se vive, qué bien hemos estado, bueno hemos peleado mucho también para que eso no ocurriera, es verdad que vosotros lo habéis respetado pero después muchas veces le hemos dicho Alba, no vayas. Algunas veces la hemos limitado para que no estuviera por ahí, no había necesidad, pero el día de los 18 fue bonito aunque fue un antes y un después.

[Más información: Las emotivas palabras de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' a Alba]

Ella tuvo claro que aquel día lo iba a pasar, yo se lo expliqué y el dije esto te va a tocar, llévalo de la mejor manera posible, su padre me lo enseñó a mí a llevarlo de una forma natural y eso es lo que hizo. Se sorprendió porque una cosa es que tú se lo cuentes y otra cosa es que ella lo viva. Fue un día muy bonito, nos reunimos todos los que ella quiso tener en la mesa, ella no dejó opción, dijo quiero sentarme con 14 personas en esta mesa y quiero a estas personas. Tiene las ideas muy claras, quería estar rodeada de los suyos, hubo gente que falló, sus hermanos no estuvieron porque acababan de llegar de París, su abuela materna tampoco, porque estuvo con ella días antes pero fue un día para recordar.

¿Ha habido llamada del abuelo paterno?

No, él no llama ni por Navidad.

¿Confías en que llegue la llamada?

No sé si habrá que buscarla más bien. No creo y mira que me duele pensarlo.

Vicky Martín Berrocal.

Con lo echada para delante que es tu niña no llama.

Sus abuelos fueron amigos, él me conoce, podría ser el padre de Manuel y no tener relación con esa niña ni con sus hijos pero es que la tiene, estuvo, convivió, me lo confirmó, son muchas cosas que dices, es Navidad. Nunca se sabe, la vida da sorpresas.

Sí, pero es amigo de la Universidad, son compañeros, se llevan muy bien, se quieren mucho, yo he compartido en la hípica estuvimos juntos los tres, lo encontramos allí, la verdad es que él es un niño divino. A mí me encanta.

Y el momento de que se presente con Froilán a casa a comer.

Es un niño normal, igual que otro, con su edad, con sus travesuras con su adolescencia, con la Universidad, con sus salidas, sus entradas, al final es igual que Alba y como cualquier niño.

¿Cómo llevarás eso de mamá tengo novio?

Te juro que tiene las ideas tan claras y no juguetea, cuando digo que Alba es una niña especial.

Pero el amor llega sin buscarlo.

Pues ojalá, si le llega aquí está su madre y su padre para recibirlo encantada.

Como madre eres maravillosa pero ¿cómo suegra?

Pues igual, por qué no. Dicen que las suegras son como regular pero creo que es cuanto te toca un hijo, si Alba fuese un hijo si llega otra mujer puede ser una relación caótica pero si me llega un niño normal, de corazón, que la cuide, que la mime y que la respete la quiera de verdad, no pido más.