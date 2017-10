Afirman que Shakira y Piqué han roto su relación

Los rumores de una crisis en la relación de Shakira (40 años) y Piqué (30) suenan con fuerza desde hace ya tres semanas, pero ha sido ahora cuando han vuelto a saltar una vez que el portal Cotilleo.es lo da por hecho citando a fuentes del entorno de la pareja. Estas fuentes atribuyen a la cantante la decisión de poner fin a una relación que duraba ya casi siete años. Si bien es cierto, el hermano de la cantante, Tonino, ha desmentido la separación.

Según este medio, la colombiana "ya no podía más con la situación" y eso le habría llevado a recoger las cosas de la casa que ambos compartían en Barcelona y a abandonar el domicilio conyugal. No obstante, la cantante se encuentra fuera de España preparando su gira mundial, El Dorado World Tour.

Lo cierto es que , por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha manifestado al respecto, ni mediante comunicado ni en sus redes sociales, en las que ambos son muy activos. La cantante se encuentra inmersa en la preparación de su gira, que dará comienzo el mes que viene y la llevará a dar 36 conciertos por Europa y América. Por su parte, el futbolista se encuentra en Alicante, donde disputa este viernes un partido con la Selección Española. Días después, concretamente el lunes, volverá a jugar en Israel, por lo que no regresará a la Ciudad Condal hasta el martes.

La última vez que ambos aparecieron juntos en público fue durante la boda de Messi (30) en Argentina, el pasado mes de junio. Desde entonces, Shakira y Piqué no han compartido plano mediático y en sus redes sociales se han limitado a revelar detalles de su faceta más profesional y a obviar a su pareja en sus perfiles online.

Shakira y Piqué tienen dos hijos en común. Gtres

Pese a que algunos medios dan por hecha esta ruptura, JALEOS no ha podido confirmar este extremo. Lo cierto es que en los últimos días el jugador se ha mostrado más sensible que de costumbre, aunque se atribuía al conflicto catalán. Sus lágrimas durante la comparecencia en la que aseguró que no le importaría dejar la Roja si así se lo piden cobran ahora más sentido que nunca.

Las declaraciones, polémicas, no han sido las únicas que ha pronunciado el jugador en los últimos tiempos. Ha jugado a la ambigüedad con la cuestión catalana y se ha granjeado las críticas de un amplio sector de la sociedad. Fran Rivera (43) ha sido uno de los más duros con el culé, acusándole de llevar varios años haciéndole feos a España.

