De brillar a llorar: así pasó Paula Echevarría su fiestón vip de 40 cumpleaños

Paula Echevarría (40 años) ha vuelto a tener tarta de cumpleaños este jueves. Tras soplar las velas de cuatro pasteles diferentes el pasado 7 de agosto -su auténtica fecha de nacimiento- y celebrar su entrada en la cuarentena con sus amigas de la infancia, en la cita de anoche lo hizo rodeada de los rostros más vip del panorama celebrity.

La fiesta fue todo un despliegue de glamour y brillos plateados gracias a los más de 300 invitados que no quisieron perderse el evento de la todavía mujer de David Bustamante (37). Y precisamente el cantante fue el gran ausente en la emblemática finca 'El Chaparral', pese a que la propia asturiana aseguró que "por supuesto que estaba invitado", y es que el extriunfito se encontraba ofreciendo un miniconcierto para Telemadrid, como explicó Paula: "David está actuando, tiene un concierto privado esta noche".

Eran las nueve de la noche cuando la 'chica Velvet' bajaba del coche que la dejó justo en la puerta y lo hacía con un espectacular vestido en color crudo con detalles plateados firmado por Dolores promesas, marca de moda de su amiga Alicia Hernández, quien no faltó a la cita. También salió del vehículo la pequeña Daniella (9), que cogió la mano de su madre de inmediato al ver los flashes de los fotógrafos.

Paula posó primero sola en el photocall y después lo hizo junto a sus padres, Luis Echevarría y Elena Colodrón, que estaban impactados de tanta cámaras y luego también junto a su hija y su hermano Luisma que acudía con su cuñada y sus sobrinas.

Al inicio del evento todo eran sonrisas en el rostro de la cumpleañera y se mostraba feliz con su vida a pesar del 'culebrón' en el que se ha visto envuelta en los últimos meses: "Ha sido un año de un montón de cambios y todos están siendo para bien. Los 40 años me han regalado actitud, me han regalado no tener miedo al cambio y afrontar las cosas". Ante esa 'enigmática' respuesta la prensa quiso buscar la situación actual y real de su matrimonio: "No considero que sea obligatorio decir cómo estamos. El punto en el que estoy es mío y de él. No puedo aclarar nada, porque no lo tengo claro". Pero sí fue muy clara con otro asunto que ha estado en boca de todos los tertulianos del corazón estas semanas, que no es otro que la supuesta guerra entre Busta y ella por el domicilio familiar: "Desmiento absolutamente que David y yo estemos teniendo problemas por el domicilio familiar".

Y la fiesta continuó. Los invitados seguían llegando y abrazando y felicitando a Paula. Llegó un punto en el que no pudo contener la emoción y las lágrimas brotaron por sus mejillas y su maquilladora tuvo que acudir al rescate. A la actriz se le iluminó la cara cuando vio a varios amigos como Carola Baleztena (41) y Emiliano Suárez (37), el estilista Pelayo Díaz (31) o sus compañeras y amigas de Velvet, Marta Hazas (39), Cecilia Freire (35) y Aitana Sánchez-Gijón (48). Pero la lista de asistentes era infinita: Vicky Martín Berrocal (44), Raquel Revuelta (50), Elena Tablada (36), Madame de Rosa, Patricia Montero (29), Alfonso Bassave (37), Lucía Jiménez (38), Laura Sánchez (36), Toni Acosta (45) o Juanjo Artero (52), entre otros cientos.