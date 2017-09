Eva González luce barriguita y se emociona al hablar de su embarazo "no buscado"

Eva González (37) ya luce barriguita. Embarazada de cuatro meses, la presentadora andaluza ha presentado este jueves la segunda temporada de MasterChef Celebrity, donde no ha podido evitar emocionarse al hablar de lo feliz que se encuentra y por las muestras de cariño recibidas durante las últimas semanas.

“Quiero que digáis lo agradecida que estoy por todas las muestras de cariño”, decía la sevillana a los medios antes de tener que pedir un pañuelo tras emocionarse. “¡Ay! ¡Qué tonta! Son las hormonas”, ha bromeado.

“A pesar del mal trago inicial que los medios me hicieron pasar porque la noticia saltó pronto y yo quería esperar para ver que todo estaba bien, una vez superado eso, las muestras de cariño han sido alucinantes. Me he sentido muy querida”, ha continuado la presentadora, quien ha reconocido que no ha sido un embarazo buscado. “Para nada. Ha sido sorpresa”.

La que fuera Miss España 2003 ha contado que se enteró de la feliz noticia cuando estaba grabando las últimas entregas de MasterChef Celebrity. “Y ahora estamos grabando el Junior por lo que les tendré un cariño a todos. Van a ser los titos”, ha dicho.

Eva González en la presentación de 'MasterChef Celebrity 2'.

En este sentido, la presentadora ha confesado que su intención es seguir trabajando “todo lo que pueda. Tengo todo el apoyo de TVE y de Shine Ibera para hacerlo. En el momento en el que no me encuentre bien, me han asegurado mi puesto. Yo soy una tía que me encanta mi trabajo y soy muy todoterreno y ojalá mi físico me lo permita”.

En cuanto a tomarse un tiempo tras dar a luz, González ha comentado que “esas cosas no me las planteo todavía. No estoy en ese momento. Estoy asimilando la situación y entenderme a mí misma y los cambios que van pasando en mi cuerpo”.

La presentadora se pondrá al frente de la segunda edición de MasterChef Celebrity a partir del martes 19 de septiembre a las 21:45 horas en La 1 de TVE. Tras una exitosa primera temporada, el talent show de cocina desvelará en su nueva edición la cara más divertida, descarada y dramática de sus doce aspirantes: Bibiana Fernández, Carlos Baute, Silvia Abril, José Corbacho, Anabel Alonso, Pepón Nieto, Marina San José, Edu Soto, Usun Yoon, Juan Betancourt, Patricia Montero y Saúl Craviotto.

Todos ellos se enfrentarán a los difíciles retos del jurado cómo reproducir recetas de grandes chefs, cocinar platos internacionales o probar ingredientes nuevos para alzarse con el título de mejor cocinero de España. El ganador recibirá 75.000 euros que destinará a una ONG y un curso de cocina creativa en el Basque Culinary Center.