La lucha por la vida del bebé de tres meses de Jesé Rodríguez

Jesé Rodríguez (24 años) no ha comenzado su nueva etapa en Inglaterra, como delantero del Stoke City, de la mejor manera posible. El futbolista se encuentra muy preocupado por el estado de salud de su tercer hijo, Nyan, que nació el pasado 26 de junio de manera prematura. El bebé continúa ingresado en el Hospital de Gran Canaria luchando por su vida.

El futbolista ha publicado una tierna imagen con él en brazos acompañada de un emotivo mensaje. "Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tú fuerza, tus ganas, tu actitud de no rendirte, tú ternura, tú seriedad para lo pequeñito que eres, tú forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante, en fin muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aún así siempre me darás felicidad gracias Nyan".

"Yo voy a correr más, a meter muchos goles y a todo lo que puede hacer un padre solamente por ver a sus hijos en casa sin parar de sonreír. Voy hacer eso y más mi guerrero, siempre contigo. Todo va a salir bien, y estaré a tu lado siempre", continúo el futbolista, quien también tuvo unas palabras para la madre de su hijo Aurah Ruiz: "Gracias a mi bebé Aurah, por ser tan valiente con todo lo que estás pasando, yo siempre seguiré contigo. Les amo mucho siempre en mi corazón pase lo que pase. A veces no todo comienzo, bebe, tiene buena felicidad. Al ser mamá por primera vez es difícil pero si te prometo que no te fallaré y estaré en todas contigo y con mis hijos, se merecen todo", sentenciaba.

La imagen que ha publicado Jesé con su bebé. Redes sociales.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo para Jesé y Aurah, quien ante la insistencia de sus seguidores por conocer qué es lo que le ocurre realmente a su pequeño ha desmentido que se trate de diabetes como se apuntó en un principio. La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no ha querido entrar en detalles pero en un directo en su cuenta de Instagram ha dejado entrever que a Nyan no se le habrían desarrollado bien los pulmones al nacer prematuro.

Parece que el bebé se está recuperando poco a poco y de no haber contratiempos pronto podrá estar en casa con sus padres. Nyan es el primer hijo para la pareja y el tercero para el deportista, que tiene otros dos fruto de su relación anterior con Melody Santana.

Jesé y Aurah con su bebé en brazos. Redes sociales.

El nacimiento de su segundo hijo estuvo rodeado de polémica, ya que Jesé se enteró que había sido padre por segunda vez a través de unos hashtag en el que le mencionaban en Instagram. Melody Santana, exnovia del futbolista y también madre de su primer hijo, dio a luz al pequeño Neizan y le hizo llegar la buena nueva al deportista por las redes sociales. Cinco días después del nacimiento, el delantero se sometió a una prueba de ADN que confirmó la versión de su expareja.