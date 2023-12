Eugenia Silva tiene las botas de agua que querrás copiar para tu escapada rural

No hay look con el que Eugenia Silva (47 años) no brille con luz propia. Su exquisito gusto por el buen vestir, independientemente del tipo de outfit, la convierte en una de las referentes de moda de España. El fondo de armario son esas piezas clave que siempre puedes llevar, tanto combinadas entre sí como para llevar con otras más especiales y en tendencia.

Sin embargo, hay algunas que también tienen cierta temporalidad, es decir, que están limitadas para llevar en determinados momentos, como un traje negro o esmoquin, un chubasquero o unas botas de agua. No obstante, este tipo de calzado, poco a poco, ha ido encontrando su sitio en estilismos para el día a día, más allá de la lluvia. Y Eugenia Silva lo sabe.

En un ambiente campestre, la modelo y empresaria madrileña compartió a sus más de 395.000 seguidores algunas imágenes disfrutando de un puente de lo más rural, en su finca de Puebla del Maestre -Badajoz-, inspirándonos con outfits súper cozy para esta época invernal.

[El irresistible conjunto de Eugenia Silva que te salvará todo el verano: desde un plan 'relax' hasta un evento 'glam']

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenia Silva (@eusilva)

"Construir un edificio nuevo es dar forma a la visión arquitectónica, un acto de creatividad y progreso. La ilusión que emana refleja la esperanza de un futuro transformado, donde cada viga y cada muro se convierten en cimientos palpables de sueños materializados", postea la empresaria al tiempo que luce las botas que han enamorado a todos.

Se trata de unas botas altas color verde de la marca Hunter, para dar un toque british a su look con peto vaquero y gorrito de lana. Una combinación que aúna comodidad y estilo a partes iguales. El calzado en cuestión son el modelo Wellington y están valoradas en 160 euros.

Hunter fue fundada en 1856. Es una marca de ascendencia británica famosa por su icónica bota Original. Posee dos Órdenes Reales de Su Majestad la Reina y del duque de Edimburgo. La marca tiene una larga trayectoria de innovación y continúa creando diseños que protegen de los elementos y rinden en todos los entornos.

La bota Wellington, mundialmente reconocida, se introdujo por primera vez en 1956, y cada par todavía está hecho en la misma horma a partir de 28 piezas individuales. Durante más de 156 años, Hunter se ha basado en este legado ampliando la colección de calzado para introducir prendas de abrigo, bolsos y accesorios.

Sigue los temas que te interesan