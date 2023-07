El irresistible conjunto de Eugenia Silva que te salvará todo el verano: desde un plan 'relax' hasta un evento 'glam'

No hay look con el que Eugenia Silva (47 años) no llame la atención. Su exquisito gusto por el buen vestir, independientemente del tipo de outfit, la convierte en una de las referentes de moda de España. La modelo impacta con el diseño de gala más glam, pero también con el más sencillo y relajado, como el que mostró recientemente en sus stories de Instagram y que la conecta con dos conocidos influencers patrios.

Eugenia Silva lució un espectacular conjunto de dos piezas de Himba, la marca de María García de Jaime (27) y Tomás Páramo (27) que destaca por su estética elegante, versátil y con colores vivos.

La modelo, en concreto, eligió el conjunto 'Bissa', formado por un top corto tipo crop, de escote cuadrado, tirantes anchos y cierre frontal con cuatro botones. Está valorado en 109,95 euros y ha sido confeccionado en un tejido 100% algodón en colores azul y blanco, con un original estampado estilo étnico.

Eugenia Silva con el conjunto 'Bissa' de HImba Collection. Instagram

La misma estética se presenta en la falda, la segunda pieza del conjunto. Es de corte midi, ajustada a la cintura con goma y lazada y abertura en el lateral izquierdo que le aporta movimiento, a la vez que la da un punto sexy al look. La prenda, valorada en 129,95 euros, cuenta con cuatro botones como cierre.

Ambas prendas se venden por separado, dando la opción de combinarlas con otros diseños y conseguir distintos estilismos. No obstante, tanto Eugenia Silva como la marca proponen llevarlas como conjunto, creando un total look. El outfit entero, además, se adapta a diferentes ocasiones, convirtiéndose en un elegantísimo atuendo comodín.

La versatilidad de su diseño, además, permite que se pueda combinar con varios tipos de calzado, como sandalias o alpargatas. Dependiendo del que se escoja, el conjunto se adapta a eventos más informales o a ocasiones que requieren de mayor protocolo. Una boda civil de día, una graduación o un bautizo, por ejemplo, son escenarios perfectos para lucir este outfit veraniego que también triunfa en un entorno más relax, como en el que se ha mostrado la conocida modelo.

Por el tipo de foto que publicó en sus stories de Instagram Eugenia Silva y que más tarde replicó María García de Jaime, no se aprecian mayores detalles de sus complementos. Únicamente resalta el conjunto, uno de los looks estrella de la marca y de los favoritos de la influencer.

