El impresionante collar de perlas y corazón rojo que luce Nuria Roca es de Alessandra Rich y está rebajado

No es ninguna novedad decir que Nuria Roca (51 años) siempre enamora con su estilo. La presentadora y colaboradora de El Hormiguero no para de conquistar con sus looks. La mujer de Juan del Val (53) es uno de los grandes referentes de moda de este país y una de las más seguidas en las redes sociales por crear los outfits más reveladores.

El pasado viernes, 15 de diciembre, volvió a dar ejemplo de ello. La conductora de La Roca -programa de La Sexta que este domingo, día 17, contó con el marido de Nuria como invitado- compartió, como es habitual, su último atuendo para acudir al espacio de Pablo Motos (58).

Así, la periodista mostraba ante su casi millón de seguidores un post con la siguiente descripción: "El jueves siempre fue mi día favorito de la semana". Las reacciones no tardaron en llegar y Nuria Roca comenzó a recibir un sinfín de comentarios que ponían el foco en el look. "Mi mujer se ha enamorado del colgante. ¿De dónde es?, "Tienes un estilazo increíble", "¿De quién es el colgante?", "Por favor, dinos tu outfit", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

La joya de la corona y la prenda -o más bien accesorio-, que se lleva un 10, es el impresionante collar de perlas y corazón rojo del que EL ESTILO tiene todos los detalles.

Pertenece a la exclusiva firma Alessandra Rich. El collar entero está adornado con perlas blancas sintéticas, unos pinchos plateados y una enorme pieza de corazón rojo rodeada de múltiples brillantes. Cuenta con doble sección de perlas y su hebilla también es plateada.

Collar de Alessandra Rich. Alessandra Rich

Además, se puede ajustar a la medida que se desee, lo que permite mayor comodidad y movilidad. Nuria ha optado por llevarlo más caído, dándole mayor relevancia a esta pieza.

En la propia página web de Alessandra Rich ya está agotadísimo, sin embargo, se puede encontrar en otras como Mytheresa, en la que se puede adquirir con una rebaja del 40%. Si su precio original es de 397 dólares -unos 364 euros- ahora la puedes conseguir por 238 dólares, es decir, 218 euros.

Para su cita en El Hormiguero, Nuria Roca combinó esta joya con un jersey básico blanco, una falda de satén en tono verde y que son una clara tendencia de esta temporada, además de unas botas negras con tacón y punta fina.

