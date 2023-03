Laura Pausini eclipsa con un fabuloso y carísimo mono de satén

En la mañana de este pasado martes, 7 de marzo de 2023, se celebraron los Premios ELLE Women Awards en el Auditorio El Beatriz Madrid. Una solemne gala que homenajeaba el esfuerzo de muchas mujeres relevantes en sus distintos ámbitos profesionales, en el marco del Día Internacional de la Mujer que será el próximo 8 de marzo.

Laura Pausini (48 años) fue una de las premiadas, ya que se reconoció su dilatada trayectoria de 30 años de carrera musical. Para tan importante ocasión, la cantante italiana, que está atravesando una de sus épocas más excelsas a nivel profesional, eligió un mono de satén que se convirtió en el auténtico protagonista de la velada.

"Hoy he asistido por primera vez a los ELLE Women Awards para celebrar el empuje, el liderazgo y valentía de las mujeres. Celebro absolutamente todo lo que estamos consiguiendo y no tengo duda de que vamos a seguir celebrando juntas. El reconocimiento que he recibido hoy a mi trayectoria y a mi papel dentro de este propósito, rodeada de otras grandes mujeres, supone un nuevo inicio para mí. No dejemos nunca de caminar juntas", posteó la intérprete.

[Un mono para cada tipo de cuerpo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

Con respecto a su outfit, Pausini se decantó por el mencionado mono de satén, de la diseñadora Alberta Ferretti. Laura eclipsó luciendo el modelo de mono Enver, cuesta 1.675 euros y sólo está disponible en color blanco.

"Un traje de satén enver con un corte entallado y un ajuste holgado y fluido. Una cinta se ata mediante lazo en la cintura ciñendo la silueta, para enfatizar la línea oversize y acampanada de la pierna. Las mangas con efecto remborsé añaden un toque romántico y femenino. Los pliegues y contrapliegues realzan la suavidad del tejido y confieren a la prenda un aspecto elegante", reza la web.

El mono de satén de Laura Pausini.

Las reacciones a la publicación de Pausini son las que siguen: "Tu gran belleza es preciosa. Muchas felicidades por ese significante premio", "Divina, Laura Superstar", "Eres un gran ejemplo para muchas de nosotras, siempre con tus palabras tiene mucho valor y mucha empatía hacia las personas", "Espléndida como siempre".

Sobre Ferretti

"Alberta Ferretti es estilo, feminidad, elegancia, sensualidad y glamour. Su pasión por la moda comienza cuando era muy joven e inaugura una carrera llena de logros personales, estilo y negocios. Intérprete de un deseo de belleza, encanto y personalidad, las celebridades más importantes y las socialités internacionales lucen sus creaciones en las alfombras rojas más fotografiadas del mundo", se puede leer en la página web.

Sigue los temas que te interesan