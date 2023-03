Jesús Calleja, obligado a pasar por quirófano tras sufrir una aparatosa caída: el vídeo del accidente

Jesús Calleja (57 años) volverá a pasar por quirófano esta misma semana. Según ha desvelado en su cuenta de Instagram, el próximo viernes, 10 de marzo, se someterá a una cirugía tras romperse el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial después de sufrir una aparatosa caída mientras esquiaba.

"Metí la pata hasta el fondo... Pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va a afectar a mis rodajes ni nada", ha comentado Jesús Calleja junto un vídeo en el que muestra cómo fue el accidente a la vez que desvela los detalles de la lesión.

Calleja deja al descubierto cómo se le ha hinchado la rodilla izquierda y el morado que le ha salido en la parte trasera de la misma, producto del golpe. La operación del próximo viernes consistirá en "convertir un tendón en un ligamento". En palabras del presentador, será algo "mágico".

A pesar de las consecuencias de la caída, Jesús Calleja se mantiene positivo y con muy buen ánimo. "Lo gestionamos muy bien. Actitud, buen rollo y pasarlo bien", asegura el presentador, quien ya ha pasado por quirófano en ocasiones anteriores tras sufrir aparatosos accidentes. Él mismo confirma en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram que este tipo de situaciones suelen ser comunes en quienes como él practican deportes extremos o de alta intensidad.

A pesar de la operación y todo lo que ello implica, Jesús Calleja está seguro de que su recuperación será temprana y exitosa. "No os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va a afectar a mis rodajes ni nada", comenta en la descripción del post, a la vez que agradece a su fisioterapeuta y amigo Jordi Reig, quien lo ayudará en todo el proceso. En el vídeo, además, añade: "Hay que seguir unos tiempos, un proceso... No os vais a enterar. Yo voy a seguir rodando los programas".

Tras explicar con detalle lo ocurrido, Jesús Calleja ha recibido el apoyo de sus seguidores. Entre ellos, algunos rostros conocidos. "Madre mía. Mucha fuerza, Jesús", le ha escrito Miguel Ángel Muñoz (39). El presentador Jesús Vázquez (57), por su parte, le ha comentado: "Recupérate pronto, amigo".

Jesús Calleja mostrando su lesión en la clavícula. Gtres

Hace apenas dos meses, el presentador también pasaba por quirófano para quitarse la placa de titanio que le colocaban semanas antes tras sufrir una luxación en la clavícula. Un episodio amargo que ya le había ocurrido anteriormente y que, al igual que ahora, afrontó de manera positiva. En total, el aventurero leonés ha pasado por la misma situación en seis ocasiones.

También es recordado el accidente que sufrió hace cuatro años mientras cubría una ruta en bicicleta en Somoza. Entonces, Jesús Calleja fue trasladado en un helicóptero medicalizado al estar en una zona de difícil acceso y, posteriormente, intervenido.

