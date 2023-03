El perfume favorito de Tini Stoessel cuesta 350 euros y se lo regaló una persona "bastante especial"

En los últimos años, la música latina se escribe, más que nunca, con nombre de mujer. Una de las grandes abanderadas de este género, un pilar fundamental en la industria internacional, es la cantante argentina Tini Stoessel (25 años), que llegó a nuestras vidas hace más de una década por su trabajo como actriz en la serie Patito feo.

Su vínculo con nuestro país, no obstante, no viene de tan lejos. Y es que en realidad su nombre, además de su talento y su presencia en los escenarios, copó titulares en los medios de comunicación patrios especializados en corazón cuando comenzó en 2016 una relación sentimental con Pepe Barroso Jr. (26), hijo de Pepe Barroso, heredero del imperio Don Algodón.

En una de sus últimas entrevistas, Tini Stoessel ha desvelado cuál es su perfume favorito en estos momentos. Se trata del Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian, una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para hombres y mujeres.

Baccarat Rouge 540 se lanzó en 2015. La nariz detrás de esta fragrancia es la de Francis Kurkdjian. Las notas de salida son azafrán y jazmín; las notas de corazón son amberwood y ámbar gris; las notas de fondo son resina de abeto y cedro. Su precio, según aparece en su página web oficial, es de 350 euros.

"Amo este perfume. Mucho. Mucho es... mucho. Me lo regaló una persona bastante especial y desde que conocí esta perfume, nunca más lo pude soltar. Mucha gente sabe que durante bastante tiempo usé otro, pero ahora uso este. Me gusta oler bien y los olores, así que... el perfume es infaltable", comentaba la creadora de temas como Miénteme, Cupido o Muñecas en una entrevista con la versión española de la revista Glamour.

"Por lo general me gusta lo dulce. Este perfume es fuerte. O sea, que si me tiro mucho, ya no está tan bueno. Entonces me tiro, tres, dos, en el cuello, en la ropa y listo", remata la artista argentina. ¿Será su nueva pareja, el futbolista argentino Rodrigo de Paula esa persona especial a la que Tini alude al hablar de su nuevo perfume favorito? ¿Usaría la artista en los tiempos en los que amaba a Pepe Barroso Jr. algunas de las esencias de la gama de Don Algodón? La realidad es que ahora vive enamorada de Baccarat Rouge, una fragancia, eso sí, no apta para todos los bolsillos.

