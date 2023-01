El conjunto con el que ir cómoda y a la moda sólo lo tiene Paula Echevarría

Los expertos en moda e influencers defienden siempre que pueden que un buen complemento es capaz de cambiar cualquier estilismo. Del mismo modo, hay piezas que sirven para todo y se pueden lucir en un sinfín de situaciones posibles. Paula Echevarría (45 años) lo sabe bien.

Cuando se trata de moda, la actriz no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentarios que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual.

En una de sus últimas publicaciones, la influencer, y exmujer de David Bustamante (40), ha vuelto a dejar patente que es única para lucir complementos versátiles, cómodos y prácticos.

En una de sus últimas publicaciones, Echevarría daba la bienvenida al mes de enero de 2023 de la siguiente manera: "Enero. Jersey, pantalón polipiel y abrigo de Space Flamingo". En la instantánea, Paula luce un conjunto, compuesto de pantalón y jersey, que promete ser cómodo e ir a la moda al mismo tiempo.

En lo que respecta al jersey, cabe destacar que es "de cuello cisne y en tono granate. Tiene un gran escudo en el centro del delantero y hombreras". Está disponible en diferentes tallas y sus materiales de fabricación se componen de acrílico, lana, alpaca y viscosa. Cuesta 181 euros.

Sobre el pantalón, Space Flamingo informa que es "de corte recto en polipiel negro. Falsos bolsillos laterales con tapeta y botón. Botones personalizados y cierre mediante cremallera en centro de espalda". Está fabricado en algodón cien por cien y disponible en diferentes tallas. Cuesta 210 euros. Por lo tanto, si decides lucir este conjunto de Paula Echevarría deberás abonar un total de 391 euros.

Las reacciones a la publicación de Paula Echevarría no se han hecho esperar: "Hermosa", "Estás preciosa". Eso sí, algunos seguidores le han sido a la influencer completamente sinceros con respecto a los pantalones: "La verdad es que los pantalones no son nada favorecedores", "No estás favorecida con ese pantalón ni aún así poniendo pose", "Paula, los pantalones no me gusta nada cómo sientan en la barriga".

