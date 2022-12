Juan Avellaneda presume de las zapatillas más originales de su armario: unisex y exclusivas

Hay armarios que casi se merecerían un monumento, y uno de ellos es el de Juan Avellaneda (40 años). Él mismo reconocía a EL ESPAÑOL durante una entrevista que la mismísima Nieves Álvarez (48), quien además es una de sus mejores amigas, se había quedado prendada de uno de sus trajes.

No solo crea algunas de las colecciones más sorprendentes del panorama nacional, también es dueño de un estilo único con el que no deja de sorprender. Lo ha vuelto a demostrar a través de sus redes sociales con un conjunto casual al que ha logrado dar un giro muy atractivo.

Juan ha elegido un sencillo vaquero de color azul, una camiseta básica blanca y una camisa denim. Tres piezas que en otra persona pasarían sin pena de gloria pero que en él tiene un aspecto diferente y es que las ha combinado con unas zapatillas muy originales.

Las ha mostrado en una de sus últimas publicaciones de Instagram e inmediatamente se han convertido en el centro de atención entre sus followers. Se trata de un modelo de Yves Saint Laurent y, por lo tanto, es un artículo de lujo. Confeccionadas en piel, estas sneakers son de un impoluto color blanco, de caña alta y destacan por estar decoradas con multitud de estrellas metalizadas de muchos colores diferentes que rompen con su estética pura y le dan autenticidad.

Si bien pertenecen a la colección de hombre, lo cierto es que es un calzado totalmente unisex. En cuanto al precio, actualmente no están a la venta, pero otros modelos muy similares en características y acabados de la marca francesa rondan los 500 euros.

El diseñador español, sin embargo, parece que lo más le gusta de su outfit no son precisamente las sneakers sino las prendas de ropa. De hecho, ha bautizado la combinación vaquera que lleva como double-denim, un nombre que sin duda le añade valor y glamur a las clásicas prendas vaqueras.

Centrado totalmente en el mundo de la moda y en su marca homónima, Juan Avellaneda ha logrado además convertir sus redes sociales en fuente de inspiración. En ellas no solo comparte los conjuntos que luce en el día a día, también aquellos más elegantes con los que acude a eventos. Sea cual sea el look, siempre consigue darle su toque particular, ya sea utilizando zapatos diferentes, como las deportivas de YSL, o mediante complementos muy bien seleccionados.

