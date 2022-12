Jimmy Choo y Timberland lanzan una colección cápsula inspirada en el espíritu de Nueva York

Tras el éxito de la asociación de marcas en 2020, Jimmy Choo colabora con la marca Timberland, inspirada en el trabajo y las actividades al aire libre, en una nueva colección de calzado inspirada en la ciudad de Nueva York. Esta cápsula ve la icónica bota amarilla original de Timberland reinventada a través de la glamurosa lente de la directora creativa de Jimmy Choo, Sandra Choi.

Para dar una nueva dimensión a su asociación, las marcas mundiales recurrieron a Harlem's Fashion Row, una agencia con sede en Nueva York que ofrece oportunidades a los creativos negxos y latinxs emergentes, quienes se presentaron a la diseñadora neoyorquina Shanel Campbell.

El trabajo de Campbell explora la experiencia negra en Estados Unidos, y su inestimable visión -combinada con el estilo característico de Jimmy Choo de glamour atrevido y seguro- dio como resultado una fusión única que celebra el espíritu creativo de la ciudad y culmina en la reinvención total de un clásico de culto.

Uno de los modelos de Jimmy Choo x Timberland.

"Trabajar con Harlem's Fashion Row y Shanel Campbell aportó una nueva dimensión a la colaboración. Shanel infundió a la colección su auténtica lente creativa neoyorquina, una verdadera neoyorquina que vive y respira el latido de esta vibrante ciudad. Me encanta mezclar las cosas juntándome con mentes creativas interesantes, combinando nuestro ADN para crear piezas hermosas y sorprendentes. Esta colaboración celebra el glamour urbano, la resistencia y el eclecticismo de la dinámica comunidad de la ciudad, un tributo al producto básico por excelencia de Nueva York, las botas Timberland", apunta Sandra Choi, directora creativa.

La colaboración Jimmy Choo x Timberland se lanzará globalmente el 30 de noviembre de 2022, en los establecimientos de Jimmy Choo y Timberland y en tiendas selectas de primera calidad de todo el mundo.

"Colaborar con dos marcas ha sido una de las cosas más interesantes que he hecho nunca. Me preguntaba constantemente cómo se ve cuando estos mundos -Jimmy Choo y Timberland- chocan. Fue una experiencia increíble colaborar con otra mujer en un papel de directora creativa. También fue muy inspirador porque es como mirar el futuro que quiero tener algún día. Estoy superemocionada de ver a mis compatriotas neoyorquinos luciendo esta colección, me nutro de las vibraciones y la energía de la ciudad. Sin duda, mi principal fuente de inspiración son los neoyorquinos, desde la gente que viaja en el sistema de transporte de la ciudad hasta los trajes de Wall Street: ellos informan todo lo que creo". señala Shanel Campbell, diseñadora.

Jimmy Choo x Timberland.

La cápsula consta de siete estilos para hombre y mujer, entre los que se incluyen dos botas de terciopelo rosa intenso con suela transparente, dos botas clásicas de nobuk con el logotipo de Jimmy Choo inspirado en los grafitis, una bota negra con el cuello embellecido con cristales de Swarovski y una bota de cuero negro con un arnés hasta el muslo que tiene doble función de estilo, transformándose en la silueta de la clásica 6-inch con facilidad. La colección se completa con una versión de tacón de la icónica bota Timberland de seis pulgadas cubierta completamente de cristales de Swarovski, disponible en cantidades muy limitadas exclusivamente en Jimmy Choo.

"Aunque nuestra marca nació en Nueva Inglaterra en 1973, siempre hemos considerado la ciudad de Nueva York como nuestro segundo hogar. Esta comunidad nos ha ayudado a ser lo que somos hoy en día, y por eso nos hizo mucha ilusión incorporar a Harlem's Fashion Row como socio. Ha sido un honor trabajar junto a Shanel y este increíble equipo de creativos para mezclar la herencia de trabajo y de actividades al aire libre de Timberland, el glamour de Jimmy Choo, la energía de Nueva York y crear una colección tan única", expresa Drieke Leenknegt, CMO, Timberland.

Con su actitud atrevida y sus raíces hip hop de los 90, la bota amarilla original personifica la ciudad de Nueva York, que ha servido de inspiración para esta cápsula tan especial. La campaña es una celebración de la vibrante comunidad creativa de la ciudad, rodada en una azotea neoyorquina con talentos locales (la músico y actriz Justine Sykes y el rapero y productor Pi'erre Bourne) y una inspiradora entrevista en vídeo con Shanel Campbell.

