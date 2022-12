"El epítome de la elegancia" y "sus tonificados brazos": lo que prensa internacional destaca de la reina Letizia

Dazzling in diamonds! ("¡Deslumbrante con diamantes!") Can't beat a little black dress! ("¡Imbatible con su little black dress!) o Queen Letizia of Spain stuns in a recycled slip dress ("La reina Letizia de España sorprende con un vestido lencero reciclado").

Estos son sólo algunos de los titulares que la soberana ha copado en la prensa internacional en los últimos días. Si bien desde nuestro país analizamos al detalle todas y cada una de las salidas oficiales de la Reina, fuera de nuestras fronteras no sólo hacen lo propio, sino que van más allá.

El último enfoque del periódico Daily Mail se centra en la elegancia y en los fibrados brazos de la monarca. "Letizia de España exhibió sus tonificados brazos en su último acto público con el rey Felipe en Madrid. Brilló con un vestido blanco y negro con incrustaciones de gemas de Felipe Varela al asistir a la 39.ª entrega anual de los Premios Francisco Cerecedo en la capital española", señalan desde el medio británico.

La reina Letizia este pasado martes con vestido de costura de Felipe Varela. Gtres

"Sus brazos quedaban perfectamente a la vista con este diseño de mangas cortas que usó dos veces anteriormente", concluyen. Efectivamente, este modelo firmado por el que era su diseñador de cabecera fue lucido en octubre del año pasado en la gala de los Premios Planeta 2021 y lo estrenó en los Premios Princesa de Asturias 2018, un año antes de que debutase su hija, la princesa Leonor (17), presidiendo la gala y pronunciando su primer discurso.

La prensa extranjera no duda en poner en valor la exquisita imagen personal y de España que proyecta la Reina, y la tildan de "elegante" y "sofisticada". También aplauden el hecho de que repita vestidos de manera habitual. Un precedente que marcó ella y que provocó un efecto dominó en otras royals europeas, como Mary de Dinamarca (50) o Máxima de Holanda (51), que estrenan looks para las grandes ocasiones, pero que recurren a prendas recicladas y low cost para sus actos del día a día.

La reina Letizia con vestido de Emporio Armani el pasado viernes en Valencia. Gtres

Los medios de comunicación en Reino Unido y Alemania no sólo ponen el foco en los actos de agenda a los que Letizia asiste vestida de gala. El pasado viernes, junto al Rey, presidió los Premios Rei Jaume I en Valencia, y Bunte aplaudió el vestido de Emporio Armani que la Reina seleccionó para tal ocasión."Pretty Woman! La reina Letizia de España muestra su lado más femenino con un impresionante vestido de lunares mientras entrega unos prestigiosos premios en Valencia.

El pasado mes de octubre, enseñó su musculada espalda al acudir al Teatro Real junto al rey Felipe VI de España", firman desde el citado periódico germano aludiendo al vestido de Miphai que lució con motivo del arranque de la nueva temporada lírica.

La reina Letizia a su entrada en el Teatro Real el pasado lunes. Gtres

La revista británica Tatler, prestigiosa publicación especializada en moda y realeza, dictó sentencia sobre el estilismo de Letizia para el estreno de Aída de Verdi en el coliseo madrileño. No solo la calificaron como "glamurosa", sino que les pareció "el epítome de la elegancia real en los últimos tiempos".

No pasan desapercibido tampoco para los periódicos europeos las joyas de la Reina, desde los diamantes negros que llevó el pasado martes hasta los pendientes que le regalaron el emir y la jequesa de Qatar en mayo.

Sus stilettos de Prada o su última adquisición, unas sandalias de Jimmy Choo, también recibieron el aplauso y la loa de los medios internacionales. "Los zapatos rosa empolvado de Jimmy Choo completaron el look de la reina Letizia. Su precio es de 850 euros, unas 743 libras", señala con admiración Express News.

