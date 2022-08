Los accesorios que necesitas para unirte a la tendencia playera 2022 de ir 'sin peinar'

Un buen accesorio mejor tu look en segundos. Eso es un hecho. Y sobre todo, te va a salvar tus bad hair days de playa o piscina. Ser la más cool del chiringuito es mucho más sencillo de lo parece, sólo necesitas una cosa (un par a lo sumo): complementos para el pelo.

Son prácticos y, además, transforman cualquier look sencillo, quizá incluso algo aburrido, en otro muy distinto, con mucho más estilo. Y no solo eso, sino que además de darle un twist a tu look más playero, te aportan la comodidad y funcionalidad de llevar la melena recogida de forma estilosa y a la moda.

Es preferible, especialmente en verano, llevar el cabello de una forma que no nos moleste, que no nos de calor y que nos quede bien, pero podemos ir más allá si agregamos los accesorios correctos. Ahora los adornos para el cabello están más de moda que nunca. Se tratan de un auténtico must have no solo para tus looks arreglados, sino también para complementar tus estilismos de día si vas a la playa o a la piscina. Los nuevos complementos de You Are The Princess son tan versátiles que puedes apostar por ellos para ir a todas partes ¡y a todas horas!

La nueva línea 'Oh My Hair!' de You Are The Princess, a la venta en Primor, tiene todos los complementos para el cabello que son tendencia: lazos, pañuelos, diademas, horquillas, pasadores… ¿Lo mejor? Parecen sacados de las pasarelas y los street styles más exclusivos ¡pero sus precios son asequibles!

Diademas

Las hay imitando el estilo de un turbante, en distintos colores, con volumen o versión joya. Las opciones son infinitas. El reinado de las diademas y los turbantes continuará durante los meses de calor con diseños estivales y materiales que nos trasladan al verano. Así, alternativas como la paja tejida o el yute cobrarán mayor protagonismo en estos días de calor.

Diademas de You Are The Princess, de 6,99 a 11,99 euros.

Horquillas especiales

De perlas, con glitter, de strass y con toda clase de adornos. También con diferentes siluetas. Este verano las horquillas y los pasadores seguirán pisando fuerte. La selección de Oh My Hair! incluye estilos muy eclécticos, perfectos tanto para el día como para la noche, o para cualquier evento especial.

Horquillas de You Are The Princess que cuestan menos de 4,99 euros.

Maxi pinzas

Vuelta a los clásicos gracias a estas maxi pinzas que ya llevábamos en los 90, perfectas para tus recogidos o semi recogidos playeros. Puedes combinarlas a tu antojo para adaptarlos a tu estilo con la nueva colección de Oh My Hair! que tiene las pinzas que vas a querer llevar esta temporada.

You Are The Princess tiene las pinzas más llamativas por entre 3 y 7 euros.

Pañuelos

Hoy los pañuelos y bandanas dominan nuestros feeds y tiñen de alegría y color los mechones de cabello de las influencers y celebrities. Son tremendamente versátiles, lo mismo pueden llevarse al cuello, a modo de diadema, estilo pirata, o atadas en la nuca. Además, tienen la capacidad de levantar cualquier look en cuestión de segundos, y en cualquier época del año.

Los pañuelos se han convertido en un 'must' del verano. Cómprate uno por menos de 9 euros.

