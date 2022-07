Lidia Bedman sorprende con las chanclas más bonitas para ir a la playa

Son muchas las firmas de moda que se han propuesto convertir la ropa de baño en algo más, pudiendo lucirla tanto dentro como fuera del agua. De hecho, una buena elección de bañador o bikini puede alargar un look playero hasta la noche, creando una buena combinación si se plantea bien. Para ello no solo hace falta que esta prenda sea bonita, también hay que elegir un calzado que no desentone.

Lidia Bedman (37 años), la mujer del político Santiago Abascal (46), tiene en su vestidor la opción perfecta: una sandalia plana que además es muy bonita. Un diseño que ella misma ha lucido en la playa y que es perfecto para continuar con el día fuera de la arena.

Una sandalia confeccionada en yute en un tono natural, sorprenden por los abalorios de colores que decoran la parte de la pala, que le añaden un toque juvenil. Se trata del modelo Marena de la firma española Porronet y, como todos los calzados de esta marca, destacan por su comodidad, algo de lo que no pueden presumir todos los zapatos planos.

Lidia Bedman en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Este par, sin embargo, tiene una talonera de piel que hace que los pasos sean más mullidos y un piso de goma que añade sujeción. Si bien no cuentan con tacón ni plataforma, la parte del talón cuenta con un poco más de altura para que el confort sea mayor. Además, están elaboradas con tecnologías y parte de materiales reciclados y 100% reciclables, que ayudan a reducir el impacto medioambiental.

Se pueden comprar en una gran variedad de tallas que van desde la 36 hasta la 41 y su precio es de 50 euros aunque, con motivo de la temporada de rebajas, se pueden adquirir por 44,95 euros.

Como destaca Lidia Bedman en sus redes sociales, el punto diferenciador de estas sandalias no es solo su gran calidad, sino que son de marca española y realizadas de manera artesanal, algo muy valorado por las consumidoras que buscan producto made in Spain y de espíritu eco.

Unas sandalias que no solo han conquistado a Lidia Bedman y es que otro miembro de la familia se ha enamorado de ellas. Se trata de su hija Jimena y es que, según cuenta la influencer, la niña se ha quedado prendada con el diseño. "Mi hija Jimena desea tener mi pie para ponérselas, en breve tendrá ya un 35 así que el año que viene podemos ir iguales", ha escrito.

Las sandalias son de la firma Porronet. Instagram

