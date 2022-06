Soraya Arnelas pone a la venta su armario: los precios y las prendas disponibles para vestir como ella

Las redes sociales de la cantante Soraya Arnelas (39 años) no solo están llenas de mensajes que aplauden su voz y sus canciones, también sus looks. La extremeña tiene una forma de vestir muy particular acorde a su personalidad que encanta a sus seguidores. En sus post no es raro encontrar comentarios en los que, además de decir lo guapa que está, le preguntan de qué firmas va vestida.

En muchas ocasiones, la extremeña apuesta por marcas conocidas por todos los mortales, lo que hace más fácil imitarla, pero otras tantas hace uso de firmas de lujo mucho menos asequibles.

Por suerte, Soraya es una de esas personas que creen en que una misma prenda puede tener muchas vidas y es una de las usuarias de la plataforma Micolet, en la que ha puesto a la venta gran parte de su armario. "Os aseguro que son prendas que a veces no he usado y otras, solo una vez. ¡Prácticamente son nuevas!", escribe en su perfil de Instagram.

Soraya Arnelas tiene un armario cargado de brillo y color. Instagram

El suyo es uno de los vestidores más amplios de la plataforma online y es que tiene a la venta 1.983 prendas entre las que se puede encontrar de todo: faldas, camisetas, blusas, zapatos y bolsos. Por supuesto, también vestidos, que según Soraya son las grandes joyas de la colección.

Gran parte de ellas son de marcas low cost como Zara, Sfera, ASOS, H&M y hasta Primark, de la que tiene algunas camisetas, un vestido y un abrigo. La mayoría están en "buen estado", pero otras tantas está sin estrenar y con la etiqueta puesta.

Pero no todas las piezas que vende Soraya Arnelas son asequibles. La cantante también tiene publicada una gran colección de calzado de todas las temporadas y prendas de firmas de lujo. Entre los artículos más caros destaca un anorak acolchado de Prada de color negro que tiene un precio de 589,99 euros, también un vestido de lentejuelas de Roberto Cavalli que cuesta 483,34 euros y cuyo precio original era de 2.870 euros.

También se encuentra un vestido negro de tirantes de Dolce&Gabbana por 354,49 euros -en tienda valía 750 euros- y otro de Versace por el que Soraya pagó 750 euros y que ahora se puede adquirir por 342,99.

Tres de las prendas de lujo que vende Soraya Arnelas. Micolete

En la sección de los zapatos también hay grandes gangas de firmas tan conocidas como Dsquared2, de la que vende unos stilettos de charol por algo menos de 75 euros (costaban 690), o Bimba&Lola unos tacones Charol que tienen un descuento del 85% y que Arnelas vende por solo 33,86 euros.

En cuanto a las tallas, la artista tiene una 39 o 40 en calzado, mientras que en ropa varía según la prenda, aunque casi todo es S.

Sin duda, una gran forma de dar una segunda oportunidad a todas esas prendas, complementos y zapatos que ya no se pone, dando la oportunidad a otras personas a vestir como ella. La iniciativa ha encantando a sus followers, que le aseguran que mucha de su ropa es "irresistible".

