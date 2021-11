El maquillaje fantasía de Just Coco con el que brillar estas fiestas

Just Coco y el maquillaje fantasía con el que brillar estas navidades. Twic

El espíritu navideño viene acompañado de eventos, cenas y comidas de empresa, además de los tradicionales encuentros familiares. Unas fechas para brillar con luz propia, sorprender y arriesgar con looks en los que predomina el brilli brilli, las lentejuelas, el terciopelo y todo tipo de piezas con las que deslumbrar.

Al igual que toca ponerse los outfits más llamativos, atrevidos y, por supuesto, elegantes para las diferentes ocasiones, el maquillaje no debe pasarse por alto y este año, más que nunca, debemos destacarlo para captar todas las miradas.

Verónica Díaz (31 años), conocida popularmente como Just Coco, tiene el maquillaje fantasía más favorecedor de esta temporada con las últimas tendencias beauty que no dejaremos de ver en fiestas y encuentros navideños. Un look sencillo, natural y con un toque súper especial, obra del maquillador profesional Ismael Bachiller, que centra toda su atención en la mirada con un delicado glitter y en los labios.

Verónica Díaz es una de las influencers de moda y conoce todas las tendencias. Twic

Tanto para looks sencillos como para los más atrevidos, este maquillaje te elevará a otro nivel. Para conseguirlo, además de un poco de práctica, estos son los cinco pasos a tener en cuenta:

1. Hidrata la piel: Lo primero que debes hacer es hidratar la piel para aportar luminosidad y jugosidad al rostro.

2. Aplica cobertura: Una vez la piel esté hidratada y limpia, aplicamos la cobertura centrándonos en la zona central del rostro para focalizar toda la atención en los ojos.

3. Resalta la mirada: En los ojos utiliza unas sombras nude con pigmento dorado para proyectar luminosidad en el párpado móvil, haz un eyeliner marcado y usa máscara de pestañas. Para dar profundidad a la mirada, aplica sombra oscura bajo la línea de las pestañas inferiores y extiende hasta unir con la sombra de arriba. Por último, y para crear el look glam deseado, aplica cristales en zonas localizadas del párpado.

4. Eleva los pómulos: En las mejillas contornea el rostro para darle forma con un sutil polvo bronceador mezclado con un colorete en tonos rosados oscuros.

5. Perfila y aumenta los labios: Para conseguir el efecto de labios jugosos, utiliza un perfilador un poco más oscuro de tu color natural y rellena con un labial hidratante en tono nude para aportar volumen.

