Pendientes extragrandes o diminutos: este otoño triunfan los extremos en la sección de bisutería

El reputado filósofo Aristóteles aseguraba que "en el término medio está la virtud", pero este otoño de 2021 las tendencias le llevan la contraria por completo. Porque si estos días acudes a tus tiendas de moda low cost favoritas y visitas la sección de bisutería solo encontrarás dos opciones de pendientes: o XXL o muy diminutos.

Tras un verano de 2020 en el que reinaba la austeridad y lo bohemio tras un confinamiento muy largo llegó este verano de 2021 con los colores vivos, diseños exagerados y la moda oversize. Dos estilos contrapuestos que ahora se pueden encontrar en la zona de accesorios.

Uno de los mejores ejemplos para comprender la tendencia de los extremos se puede ver en el nuevo catálogo de la firma Sfera. Las modelos lucen, por un lado, pendientes extragrandes compuestos por pedrería gigante, por aros de nácar enormes o cadenas de brillantes infinitas que van desde tu oreja hasta casi la altura de tu pecho.

Tiendas 'low cost' como Sfera muestran en su catálogo innumerables pendientes extragrandes. Sfera

Este tipo de piezas no son aptas para tímidas pues acapararás todas las miradas gracias al volumen y el tamaño de tus nuevos pendientes. No obstante, una buena elección de bisutería, que sea vistosa y llamativa, puede convertirse en la mejor solución para un look estilístico que de primeras parezca aburrido. Por ejemplo, unos pantalones vaqueros y una camiseta blanca pueden ser tu más brillante apuesta si los combinas con unos pendientes XXL de falsa pedrería -que pese a ser grandes no pesan-. Acierto absoluto.

Pero existen ocasiones en las que menos es más, y para ello, Sfera también pone a disposición de todos una amplia gama de micropendientes muy especiales. Un accesorio pequeño y sutil en tu oreja es una forma de ir elegante sin hacer excesivo ruido. Saber elegir los complementos más pequeños también es una virtud a la hora de vestirse.

Pendientes pequeños y dorados, otra de las tendencias de este próximo otoño. Sfera

En el nuevo catálogo de la citada marca se pueden encontrar muchos pendientes diminutos en color dorado, que es tendencia esta temporada. Los hay con detalles étnicos, con pequeñas perlas o mini brillantes en un arito.

Además, este tipo de bisutería enana es ideal para aquellos que poseen varios piercings en las orejas. Por lo que pueden llenar su perfil de diversos pendientes e incluso combinarlos de manera armoniosa o creando diferentes formas más eclécticas.

El próximo 22 de septiembre ya llega el otoño a España y con él los accesorios de nueva temporada se cuelan en los estantes de las tiendas. Y según se avanza, no habrá lugar para ser cauto y optar por los pendientes medianos, esta temporada habrá que lanzarse a los extremos -al menos en lo que a bisutería se refiere-.

