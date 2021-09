Blanca Suárez, radiante en su reaparición tras las vacaciones de verano: su sofisticado 'look'

Blanca Suárez (32 años) ha reaparecido ante los medios de comunicación después de unas merecidas vacaciones. La actriz ha presentado el nuevo lanzamiento beauty de Guerlain, marca de la que es embajadora desde hace ya tres años. La intérprete de películas como El Bar o El verano que vivimos, que rodó junto a su actual pareja Javier Rey (41), ha comenzado el curso con mucho trabajo y más radiante que nunca.

El Palacio de los Duques Gran Meliá ha acogido la presentación de la línea de tratamiento facial Abeille Royale y Blanca se ha decantado por un look muy sofisticado de Lanvin. La casa de moda francesa ha sido la encargada de vestir a la actriz para su vuelta a la vida pública con un top rosa de plumas con espectacular espalda y un pantalón negro pitillo con bolsillos traseros.

Si el top ha llamado la atención, también lo han hecho sus impresionantes sandalias de Aquazzura. Hechas en Italia con satén sedoso en un negro intenso y un adorno brillante en la punta abierta y un tacón de aguja reforzado con una tira cómoda para sujetar el pie. Pertenecen a la colección Babe, que también se pueden encontrar en color blanco, en rosa empolvado y en buganvilla.

La actriz con un 'look' de Lanvain. Gtres

El mundo de la moda y la belleza es algo que gusta a Blanca Suárez aunque como ella misma ha confesado intenta que no le preocupe demasiado. "Me gusta, pero intento que no me obsesione dentro de lo que digamos en el mundo en el que vivimos que creo que intentamos llevar el tema de la belleza de una forma lo más natural posible. Intentar adaptar el concepto a uno mismo y que no te obsesiones, sino que convivas de una forma sana con ello, pues es un trabajo que todos los días intentamos hacer, pero creo que lo llevo bien".

Se cuida por fuera y por dentro: "Intento hacer deporte, pero no por estar bien físicamente sino por estar yo bien y si en momento determinados cuido la alimentación es un poco por lo mismo, pero porque al final pasa el tiempo y te vas dando cuenta que cuando ves los beneficios que eso trae sobre ti de una forma interna cuando te levanta, cuando te mueves, cuando trabajas y estás bien, lo de fuera pues no importa tanto".

Sandalias de Aquzzurra. Gtres

El producto que Blanca ha amadrinado ha sido el Aceite de Juventud Avanzado Abeille Royale, que ya ha ganado 19 premios internacionales y se vende uno cada 26 segundos en el mundo. "Aporta muchísima luz a la piel e hidrata sin dejar ni rastro de grasa. Lo uso dos veces al día: por la mañana, antes de la crema facial, y por la noche, tras la limpieza. Lo agito un poco para que se mezclen sus perlas de activos y lo aplico siempre con un pequeño masaje: es mi momento de relax, mi ritual de tiempo para mí", ha concluido la actriz.



