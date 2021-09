Chiara Ferragni se convierte en nueva embajadora mundial de Hublot

Pionera, diferente y única, así es Chiara Ferragni (34 años), la influencer internacional que ha marcado un antes y un después en las redes sociales, que ha conseguido que su nombre suene con más fuerza que nunca. Sin ayuda de nadie, se creó un trabajo para sí misma, se dejó guiar por su instinto y ratificó su decisión de compartir y hablar sobre su vida. Reconocida en varias ocasiones por la revista Forbes, su camino profesional ha inspirado incluso un estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard, en el que se analiza su éxito.

Nos encontramos ante una emprendedora que personifica la revolución digital y la implantación de las redes sociales. Chiara es una pionera y demuestra constantemente que es la primera en llegar. Es por eso por lo que actualmente se ha unido a la familia Hublot, donde contará con la compañía de muchas personalidades legendarias, como la leyenda del fútbol Pelé, el número uno del tenis mundial Novak Djokovic, los campeones de atletismo Dina Asher-Smith y Usain Bolt, y la chef reconocida con tres estrellas Michelin Clare Smyth.

Pero, ¿por qué ha elegido a Hublot? Chiara asegura que: "Hublot no es como cualquier otra marca de relojes, sino que sigue su propia senda de distinción y lo hace con determinación: persigue sus sueños de innovación sin dejar a un lado las tradiciones; busca la belleza interior y la exterior; al mostrar mucho más que el rendimiento deportivo o el éxito cosechado por un miembro de la familia, está celebrando los motivos de ese rendimiento y de ese éxito. Representa una mezcla de pasión y determinación que me ha permitido ser quien soy, que vertebra todas mis facetas y que ha forjado la empresaria en la que me he convertido. Esa misma mezcla es la que ha convertido a Hublot en la empresa que es hoy".

En esta marca eligen personas que irradian inspiración, que luchan por conseguir sus sueños, por eso Chiara Ferragni y su extraordinaria historia es perfecta para ser embajadora de Hublot. Su pasión se ha convertido en su trabajo y su talento natural se ha transformado en un éxito que pareciera estar al alcance de todo el mundo.

La carrera profesional de Chiara Ferragni

Con su blog sobre moda, que lanzó hace 12 años, fue inmediatamente considerada la bloguera más influyente y famosa del mundo. Creó su propia marca de zapatos y posteriormente de ropa, en 2015 - la marca Chiara Ferragni Brand -. También fue la primera en ser calificada 'influencer más convincente del mundo'. En efecto, no faltan los superlativos a la hora de describir su carrera profesional y ella tampoco tiene miedo de usarlos. Tanto su vida real como su mundo digital rebosan de interacciones en las que se comparte alegría, valores y optimismo.

¿Cómo empezó esta unión?

Tal vez recuerden las fotos en las que Chiara Ferragni aparecía luciendo el Big Bang Millennial Pink. Un reloj unisex con un mensaje inclusivo, producido como edición limitada de 200 unidades en un tono elegido por Lapo Elkann y diseñado con la colaboración de Garage Italia.

Tras este proyecto, Chiara y Hublot sencillamente se dieron cuenta de que sus mundos comparten numerosas similitudes.

