Así se lleva esta falda de Zara con estampado de 'zigzag', por la noche y por el día

Cuando las rebajas están llegando a su fin, la nueva temporada amenaza con arruinar el bolsillo de todas aquellas que no se pueden resistir a cada tentación que Zara cuelga en sus perchas.

La última en llegar a las tiendas, que cuenta con el beneplácito de muchas de prescriptoras de moda -y hasta de presentadoras de televisión- es una colorida minifalda tipo pareo con bajo asimétrico y decoración de abalorios en su cinturilla. Su estampado en forma de zigzag combina el fucsia y el rojo y se vende por un precio de 25,95 euros. Tal ha sido su éxito que actualmente en la web está solamente disponible en las tallas L y XL.

Esta prenda es una invitación a disfrutar de las noches de verano, de las tardes de paseo respirando la brisa marina y de los planes diurnos más divertidos. Y es que se trata de una pieza tan versátil que se le puede sacar partido durante las 24 horas del día.



La propuesta de la propia tienda es arriesgada y al color que ya de por sí tiene la falda le suma otros tantos tonos. Esto lo hace a través de un bralette de encaje amarillo al que sobrepone un kimono que combina diferentes estampados abstractos diseñados usando ampliamente el círculo cromático.

Quizás esta idea de la marca gallega sea demasiado atrevida para muchas, pero para amortizar esta falda durante el día y la noche no hace falta llegar a ese punto de vanguardia, se puede hacer sin vivir al límite cada tendencia que llega a la pasarela.

Como demostración EL ESTILO ha creado dos looks que ejemplifican cómo esta falda es apta para todo tipo de planes. Para conseguir un outfit de día se debe unir este diseño a otros elementos típicamente diurnos, por eso una camiseta básica con detalles coordinados con alguno de los tonos de la falda será una buena opción. La de la imagen es de Pull&Bear y tiene un precio de 9,99 euros.

'Look' creado por EL ESTILO para lucir la falda de Zara durante el día.

Sobre ella, el toque de tendencia lo pone el chaleco vaquero. Esta prenda tiene el poder de restar formalidad a todas aquellas otras con las que se combine y justo ese es su cometido en este look. Es de Stradivarius y está a la venta por 19,99 euros. Otro clásico veraniego para el día a día son las zapatillas de lona, estas Converse All Star, cuyo precio es de 48,45 euros, están diseñadas en un precioso tono turquesa y ponen el contrapunto de color al outfit.

A la hora de convertir este estilismo en uno apto para cuando el sol se esconde, solo hay que sustituir las prendas que acompañan a la codiciada falda. Aprovecharemos la bajada de temperaturas de las últimas horas del día para escoger una blusa de manga larga confeccionada en un tejido de plumeti que aportará mucha clase al look. No obstante, hay ciudades en las que las temperaturas no dan tregua, en ese caso bastaría con elegir una de manga corta. Para aportar un toque más de estilo introduciremos la parte delantera del top por el interior de la falda, de esta forma, quedará al descubierto la trabajada cinturilla de la prenda inferior. La blusa de la imagen es de Veromoda y cuesta 34,99 euros.

'Look' creado por EL ESTILO para lucir la falda durante la noche.

Los complementos se escogerán respetando las tonalidades de la prenda estrella precisamente para enfatizar la misma. Tratándose de un estilismo de noche, es aconsejable optar por una sandalia de tacón para conseguir una apariencia más estilizada. Las sandalias de tiras son otra de las tendencias de la temporada y no es difícil encontrarlas en cualquier color. Las de la imagen, de una altura media, son de Stradivarius y su precio se ha fijado en 25,99 euros.

En cuanto al bolso, las bomboneras vuelven con fuerza, esta de Zara esta confeccionada en satén y el brillo de la tela convierte el look en una opción más indicada para la noche. Cuesta 19,99 euros.

