Zara lanza un adelanto de su colección de otoño con los pañuelos como emblema

Tres de los 'looks' con los que se presenta la colección Scarf de Zara Studio. Zara

A pesar de que los termómetros alcanzan los 30 grados en la calle, Zara no para de innovar. A su web ya han llegado parte de sus propuestas de la Studio Collection otoño-invierno 2021. Este es un adelanto de edición limitada, que a pesar de estar pensado para los primeros días de la estación, más de una estrenará antes de que acabe el verano.

Todas las prendas de Scarf Collection -este es el adecuado nombre que ha recibido la cápsula-, tienen un nexo común y es que están confeccionadas en seda estampada con los motivos habituales de los clásicos pañuelos. Esta calidad superior a la que se encuentra habitualmente en la firma gallega, también se ve reflejada en los precios, pues cada prenda tienen un precio aproximado de 100 euros.

Una de las faldas de la colección Scarf, de Zara. Zara

Durante toda la temporada de primavera-verano el pañuelo se ha convertido en un accesorio fundamental y ha adoptado diferentes funciones. Se ha podido ver sobre la cabeza de las mujeres más estilosas, atado en el asa de los bolsos para aportar un toque de color o, incluso, convertido provisionalmente en blusas y tops.

Con estas propuestas, la marca de Inditex va un paso más allá y adopta la cultura del do it yourself, pero brinda a sus clientas el resultado, con el trabajo ya hecho. Así, dentro de este adelanto encontramos vestidos, faldas y pantalones cuya estética responde al patrón de un pañuelo modificado, ya sea con nudos, lazadas o tendiendo una costura entre dos piezas. Evidentemente, es solo apariencia, ya que las prendas están perfectamente confeccionadas.

Llama la atención especialmente un minivestido en tono coral, por su versatilidad. Se trata de una pieza cuya parte superior imita a un pañuelo anudado a uno de los lados, dando lugar a un elegante escote asimétrico. En la parte inferior se construye una falda drapeada que se ajusta a la figura.

Diseños con estampado de pañuelo de Zara Studio. Zara

Tal y como se indica en la ficha del vestido, en realidad se trata de dos piezas que dan lugar a este vestido tres en uno. Y es que con él, las posibilidades se multiplican: se pueden lucir las dos piezas juntas, o una de las dos conjuntadas con otras prendas básicas para conseguir un look más relajado.

La combinación de diversos estampados multicolor y la calidad de los tejidos da lugar a artísticas piezas que "enfatizan la luminosidad y el movimiento de los diseños", tal y como se explica en la web de la firma.

