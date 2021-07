Amelia Bono y Pilar de Arce tienen la nueva versión de la falda bordada viral de Zara

Han sido muchas las mujeres que se han quedado sin una de las prendas más buscadas de principios de temporada. La archiconocida falda midi blanca de Zara, decorada con bordados verdes, se agotó en cuestión de días. Ante este éxito, la empresa textil tuvo que colgar el cartel de sold out y mientras muchas influencers como Violeta Mangriñán (26 años) o la británica Amy Louise se divertían creando looks con la deseada prenda, otras no podían nada más que admirarla a través de las fotografías que estas difundían.

Semanas después, hay buenas noticias para todas ellas, pues el gigante gallego ha decidido hacer una especie de reedición de la aclamada prenda. Actualmente se puede encontrar una nueva versión, con los bordados en azul, tanto en su web como en sus tiendas físicas por 39,95 euros, diez euros más económica que su predecesora.

La nueva prenda es muy parecida a la anterior. Conserva el mismo patrón, ajustado hasta media pierna desde donde se abre un amplio volante que llega hasta mitad de la pantorrilla. La diferencia está en los detalles, pues la falda que se puede encontrar actualmente en tienda está ideada con motivos diferentes a la original. Mientras que en la primera versión los bordados se dibujaban formando grecas, esta vez Zara ha combinado las cenefas, de diferentes anchuras, con unos grandes rosetones florales que se distribuyen por toda la prenda.

Falda midi de Zara, con bordados en azul. Zara

No ha habido que esperar mucho para ver esta pieza integrada en los outfits de algunas de las mujeres que comparten con frecuencia sus propuestas de looks en redes sociales. Una de ellas ha sido Amelia Bono (40), quien ha combinado la pieza de una forma muy sencilla, dejándole el lugar protagonista. La hija de José Bono (70) ha sumado a la falda una simple camiseta blanca de tirantes, diseñada en punto de canalé, que como único detalle incorpora unos corchetes en la zona del pecho. Para reforzar el aire mediterráneo de la prenda ha sumado un maxiclutch fabricado en fibras naturales y ha vestido sus pies con unas sandalias planas básicas en color dorado. Como accesorios, unas gafas negras, un collar de cuentas y una pulsera de colores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Se trata de una prenda que por su factura se adapta a infinitas formas de vestir, incluyendo todos los grupos de edad. Así lo demuestra Pilar de Arce, quien propone una forma de llevar este lanzamiento de Zara totalmente distinta a la de Amelia. La prescriptora vasca prefiere crear un outfit más elegante uniendo la falda a una camisa blanca, a la que cuidadosamente dobla las mangas hasta la altura del codo. Pilar gana unos centímetros de altura sumando como calzado unas cuñas de esparto que sujeta al pie con múltiples tiras en otro tono de azul diferente al de los detalles de la falda. El peinado recogido y las gafas de gran pantalla, son dos detalles que suman estilo al look.

En el momento en el que se redacta este artículo la codiciada falda está disponible en las tallas XS, S y M. Afortunadamente, junto a las tallas L y XL aparecen las esperanzadoras palabras coming soon. Este mensaje quiere decir que haciendo clic en el sobre que aparece al lado de la frase en inglés, se envía un aviso cuando estas tallas estén de nuevo disponibles.

