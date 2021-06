Gala González tiene los dos 'look' de invitada que vas a desear lucir. Instagram

Gala González (35 años) tiene un estilo particular. La modelo no suma o incorpora las nuevas tendencias estilísticas o beauty simplemente a sus looks, que están creando auténtica sensación en estos momentos, sino que las adapta y transforma. Cambia los patrones, crea aberturas y ajusta las prendas, con absoluta maestría, para que se adapten a la silueta a la perfección. Este proceso creativo y de confección ha quedado patente en una de sus últimas instantáneas compartidas en redes.

En la publicación, la modelo posaba con un vestido rojo de su propia firma Amlul, que combinaba, con un estilo clásico, con complementos oscuros, como el bolso de mano, con cadena dorada, de la firma Jimmy Choo y unas sandalias de tiras en color negro con un leve tacón fino firmadas por Pedro García. Un modelo que sigue el mismo patrón a las creadas, con materiales reciclados, por la modelo para Pedro García que fue lanzada en marzo de este año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gala Gonzalez (@galagonzalez)

Lo particular de este estilismo, tan aplaudido entre su más de millón de seguidores, recae en el patrón de su vestido, que combina y adapta las deseadas aberturas en el lateral del vestido y en el área del escote, un cut out moldeable gracias al fruncido que se crea y se transforma con la cuerda de los tirantes. Además, deja la espalda totalmente al descubierto creando un diseño a la moda y de lo más femenino.

La prenda confeccionada en Barcelona está diseñada por ella y, ahora mismo, está disponible en la página de su firma Amlul, bajo el nombre de Lolas Red. Tiene un precio de 260 euros y, de momento, está disponible en todas las tallas. Eso sí, este modelo, disponible en una tonalidad oscura, está completamente agotado.

Por otro lado, la considerada primer blogger de moda made in spain optó por reciclar uno de sus vestidos más aplaudidos de la firma de Loewe. Se trata de un vestido largo y cintura elástica a la altura de la cintura, para ajustar y moldear la prenda en función de las preferencias de cada una.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gala Gonzalez (@galagonzalez)

Además, está confeccionada con un tejido semitransparente idóneo para esta época del año. Lo especial y el rasgo llamativo de esta prenda recae en la imitación de mangas a la altura del codo abullonadas y con volantes, en una tonalidad blanco perla, que le aportan contraste al vestido un toque llamativo y moderno.

Para la ocasión, la influencer ha optado por combinarlo con un bolso amplio de Gucci con un diseño clásico animal print y unos zapatos beige, que siguen el clásico modelo de las bailarinas. Para combinar, la modelo optó por darle un toque más de color con unos labios rojos.

[Más información: Gala González tiene el look perfecto para ir 'chic' a la playa y a cenar]