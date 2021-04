De Cleopatra a Mariah Carey, el ácido láctico conquista tu 'skincare'.

El mundo de la belleza está en constante cambio. Nuevos productos y formulaciones llegan a los estantes dispuestos a revolucionar, con su correspondiente aplicación, tu skincare. Hoy en día, parece que no existe ningún signo de la edad a nivel estético que no se pueda paliar o frenar con algún tipo de cosmético o ingrediente. Tal vez, por este motivo, las líneas de expresión o las manchas cutáneas ya no suscitan o promueven esa sensación de incredulidad, sino un suspiro que incita la búsqueda del remedio anti-age perfecto para frenar, si lo deseas, su aparición.

En este sentido, los diferentes ácidos -en concreto, el hialurónico y el glicólico- han adquirido un irrebatible protagonismo en la temática beauty y no es para menos, gracias a las incontables aplicaciones y usos que poseen. Sin embargo, junto a estos dos ácidos, ahora, adquiere un mayor protagonismo el ácido láctico. Un compuesto que pertenece a la categoría de los alfahidroxiácidos (más conocidos como AHA), la misma que el glicólico.

El ácido láctico pertenece al grupo AHA y se extrae, como su nombre indica, de la leche. Pexels

Nuevo ingrediente estrella

Los AHA son sustancias que provienen de las propias plantas y los alimentos. Destacan por tener cualidades exfoliantes y, también, antioxidantes. Dicho de otra manera, estas sustancias ayudan a la retirar la piel muerta y otras imperfecciones capaces de obstruir los poros de la piel y, asimismo, estimula la propia regeneración cutánea, disminuyendo, por ejemplo, la profundidad de las líneas de expresión o la visibilidad de algunas manchas cutáneas. Asimismo, este tipo de sustancias promueven la producción del ácido hialurónico, ayudando a la tarea de hidratación de la dermis.

En concreto, el ácido láctico, como su propio nombre indica, se extrae de la leche fermentada y posee múltiples en contacto, tras ser tratado, con la piel. Su aplicación se lleva realizando desde los tiempos del Antiguo Egipto. Recordar que siempre se ha dicho que Cleopatra conseguía mantener su dermis suave y con un aspecto joven y terso dándose baños en este líquido. Una rutina que muchas celebrities como Mariah Carey (52 años) confesaba, en una entrevista para el periódico The Guardian, imitar.

Beneficios de su uso

Más allá de suavizar la piel o activar su renovación, el ácido láctico es idóneo para despigmentar la piel y mejorar el tono. También, favorece a la barrera lipídica de la piel y evita la pérdida de hidratación, un aspecto idóneo por la incipiente subida de temperaturas con la llegada del buen tiempo.

El ácido láctico ayuda a reducir las líneas de expresión y las manchas solares. Kohl, The Ordinary

Eso sí, en la actualidad, no es necesario que te sumergas en una amplia bañera de leche gracias a que algunas firmas especializadas en el ámbito beauty han apostado por este ingrediente. De la firma Camaleon Cosmetics se puede conseguir el sérum concentrado Ultra plus (14,95 euros) que combina el ácido láctico con el glicólico, estimulando la propia regeneración cutánea. También destaca el tratamiento de ácido láctico (6,99 euros) ideado por la firma The Ordinary, que suele estar indicado para pieles más sensibles.

