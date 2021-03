'Denim on denim', la tendencia que regresará la próxima temporada: Dior y Balmain lo confirman

Algunas de las propuestas 'denim on denim' que han presentado Balmain, Pull & Bear o Dior.

El tejido vaquero, un hit en la moda de los 2000, regresa con fuerza en la próxima temporada primavera-verano. Sobre todo, a través de una mezcla perfecta y relejada que se convertirá en una apuesta perfecta: el denim on denim. Lo que se traduce en combinar en un mismo look varias prendas vaqueras. Así lo han adelantado algunas firmas de lujo en sus recientes pasarelas.

Balmain, que mostró su propuesta a finales del año pasado en la Semana de la Moda de París, fue una de las primeras marcas en adelantar esta tendencia. La firma francesa mostró su apuesta a través de un traje de inspiración ochentera con otros dos elementos que vienen arrasando en la moda en los últimos meses: las hombreras y los pantalones de estilo campana. Dior confirmó esta tendencia en su pasarela con un conjunto de jeans con chaleco tejano.

Desfile de Balmain en la Semana de la Moda de París. Gtres

Pero las firmas de lujo no son las únicas que están apostando por el este estilo. Pull & Bear, por ejemplo, también cuenta con una gran propuesta denim on denim para los meses de primavera. Su colección destaca por una serie de detalles que marcan la diferencia: el estilo pachwork, el tie dye - tan trendy el verano pasado - y el efecto desteñido. Otras marcas low cost, como Bershka, también tienen propuestas similares.

El éxito de esta tendencia ya se ha visto reflejada en los internautas, quienes cada vez más se interesan por piezas vaqueras. Según Lyst, el mayo buscador de moda a nivel online, la demanda de piezas denim ha crecido desde principios de 2021 en un 23%. Semanas después se observó un aumento adicional del 10 % en las búsquedas. Además, las visitas a las páginas de shackets - híbrido de camisa y cazadora - y sobrecamisas vaqueras, también han crecido un 40% desde el pasado mes de enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

Y es que, más allá de ser una apuesta segura, el denim on denim se perfila como una estilo que permite ahorrar tiempo al momento de vestir. Para construir un look vaquero de pies a cabeza solo se necesita un mono de este tejido o un par de prendas que suelen ser un acierto: unos jeans - indpendiementemente de su corte y color - combinado con una camisa o chaqueta vaquera. Así lo ha mostrado, por ejemplo, la influencer Marta Lozano (26), quien lució un outfit similar que publicó en su cuenta de Instagram, a finales del mes de enero. Pero ella no ha sido la única. En el pasado, vips como Kendall Jenner (25) o la actriz Zendaya (24) también han aparecido con esta mezcla de prendas que en el 2000 fue impuesta por personalidades como Britney Spers (39) y Justin Timberlake (40).

