El decálogo para cuidar la salud de nuestros pies este invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas que están azotando estos días a gran parte de nuestro país, nuestros pies pueden resentirse si no les prestamos la suficiente atención y les dedicamos el cuidado que se merecen. Por ello, para evitar problemas de salud que podrían llegar incluso a afectar a otras partes de nuestro cuerpo, es importante que tomemos ciertas precauciones y sigamos ciertas recomendaciones, como el decálogo que ha elaborado el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid, con unas sencillas recomendaciones para cuidar la salud de nuestros pies.

Estas son las cinco cosas que se deben hacer:

1. Lo más importante, siempre, es saber elegir un buen calzado. Lo principal es que sea de la talla correcta. Es decir, que no quede holgado para que no fuerce nuestra musculatura, pero tampoco nos apriete y dificulte nuestra circulación o cause rozaduras. Además, debería ser de materiales naturales, transpirable, impermeable y con suela antideslizante.

2. En segundo lugar, también es muy importante utilizar calcetines de fibras naturales, que permitan una buena traspiración y eviten el exceso de sudoración.

3. En tercer lugar, es importante llevar a cabo ciertos cuidados de higiene diarios: lavarnos con jabón neutro, secar suavemente e hidratar una o dos veces al día.

Imagen de archivo del cuidado de los pies. Gtres

4. Por otro lado, es importante incrementar el consumo de ciertos alimentos y beber mucha agua. Una correcta hidratación ayudará a nuestra circulación y evitará que nuestros pies se enfríen. Además, alimentos con vitamina C, E y K, y especias como la cayena, la cúrcuma, la canela o la pimienta, también serán beneficiosos para nosotros en esta época del año.

5. Por último, es recomendable acudir cada seis meses o, al menos, una vez al año a la consulta del podólogo. En este sentido, el inicio del invierno es un buen momento para acudir a que nos realicen una revisión general, completa y personalizada.

Por el contrario, éstas son las cinco cosas que no se deben hacer: